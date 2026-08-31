Dorong Polda Metro Jaya Ungkap Kematian Bambang Setiawan, Komnas HAM Pastikan Monitor Penanganannya

Sejumlah anggota TNI AU melakukan penyisiran pasca demo pagi hari di Jalan Penjernihan, Jakarta, Jumat (28/08/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong Polda Metro Jaya mengungkap kematian warga Pejompongan bernama Bambang Setiawan. Penanganan kasus tersebut juga terus dimonitor.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dan berkomunikasi langsung dengan jajaran kepolisian di Mabes Polri terkait dengan kerusuhan pada Kamis malam (28/8) hingga Jumat pagi (29/8).

”Kami komunikasikan bahwa saat ini tengah dilakukan penyelidikan oleh Polda Metro Jaya di bawah asesmen Mabes Polri,” terang Anis kepada awak media pada Senin (31/8).

Tidak hanya jajaran Mabes Polri, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Utamanya terkait dengan korban meninggal dunia dalam kerusuhan tersebut.

Menurut Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian, saat ini penyelidikan masih terus dilakukan oleh polisi. Pihaknya sudah mendorong agar semua pihak yang terlibat ditindak.

”Kami mendorong supaya memang dilakukan penyelidikan terkait dengan orang-orang yang terlibat,” ujarnya.

Namun demikian, semua pihak yang ditangkap dan tidak memiliki kaitan apa pun dengan kerusuhan harus dibebaskan. Menurut Saurlin, hal itu sudah ditekankan dan menjadi atensi pihak kepolisian.

”Polda Metro juga sudah menyampaikan telah menetapkan tersangka. Tapi, begitupun kami akan tetap melakukan monitoring, pemantauan terhadap orang-orang yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka,” imbuhnya.

Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendorong agar peristiwa tewasnya Bambang setiawan dalam kerusuhan di Pejompongan diusut secara tuntas. Polda Metro Jaya harus menindak siapa pun yang terlibat.

”Terkait almarhum Bambang (Setiawan), Kompolnas berbela sungkawa sedalam-dalamnya dan berharap peristiwa seperti ini tidak terulang kembali,” ucap Komisioner Kompolnas Choirul Anam.

Serupa dengan berbagai kasus tindak kekerasan yang lain, Kompolnas mendorong pihak kepolisian melakukan pengusutan secara tuntas. Siapa pun dalang di balik kerusuhan itu harus ditindak secara tegas sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.