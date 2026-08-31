Kompolnas Dorong Polda Metro Usut Tuntas Tewasnya Bambang Setiawan

JawaPos.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendorong agar peristiwa tewasnya Bambang setiawan dalam kerusuhan di Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Kamis malam (27/8)-Jumat pagi (28/8) diusut secara tuntas. Polda Metro Jaya harus menindak siapa pun yang terlibat.

”Terkait almarhum Bambang (Setiawan), Kompolnas berbela sungkawa sedalam-dalamnya dan berharap peristiwa seperti ini tidak terulang kembali,” ucap Komisioner Kompolnas Choirul Anam pada Senin (31/8).

Serupa dengan berbagai kasus tindak kekerasan yang lain, Kompolnas mendorong pihak kepolisian melakukan pengusutan secara tuntas. Siapa pun dalang di balik kerusuhan itu harus ditindak secara tegas sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

”Saya kira memang peristiwa 27 Agustus kemarin, malam hari ya, itu harus diusut tuntas. Siapa saja yang melakukan kekerasan, siapa saja yang ada di balik kerusuhan itu, aliran dananya, terus pemasok barang-barang dan sebagainya ya harus diusut tuntas,” beber Anam.

Menurut mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu, peristiwa tersebut wajib diusut tuntas agar tidak ada noda dalam ruang demokrasi di Indonesia. Dia menekankan, ruang demokrasi harus dijaga bersama-sama oleh semua pihak.

”Salah satunya ya menjaganya dengan cara, jika menyuarakan pendapat, berdemo, ya harus dilakukan dengan cara yang damai. Tidak boleh dengan kekerasan, merusak fasilitas umum, dan sebagainya,” ujarnya.

Dalam konteks HAM, kata Anam, tindakan tersebut dilarang. Karena itu, Polda Metro Jaya harus mengusut secara tuntas. Termasuk mengungkap dan menghukum para perusuh yang berbuat onar sejak Kamis malam sampai Jumat dini hari. Mereka wajib ditindak tanpa kecuali.

”Ini kan sudah menjadi pola beberapa waktu terakhir ini, malam ada perusuh-perusuh yang merusak nilai-nilai demokrasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anam menyatakan bahwa semua pihak yang menyuarakan kebebasan berpendapat, berkumpul berdemonstrasi, melakukan semua kegiatan itu sesuai dengan kaidah-kaidah HAM. Yakni dilakukan dengan cara yang damai, agar ruang demokrasi Indonesia memberikan makna yang kuat.