Brigadir Fredi Gugur Dianiaya OTK zaat Bertugas bersama Satgas Damai Cartenz di Yahukimo

JawaPos.com - Kabar duka datang dari Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Pada Senin malam (20/7) seorang polisi bernama lengkap Brigadir Polisi Fredi Lukas Awes gugur. Dia diserang oleh orang tidak dikenal (OTK) menggunakan senjata tajam hingga akhirnya meregang nyawa.

Penganiayaan diduga terjadi jelang tengah malam. Persisnya pukul 23.30 WIT. Jenazah Brigadir Fredi ditemukan di Kompleks Jalan Pertanian Halabok Paradiso Belakang, Distrik Dekai, dengan sejumlah luka akibat serangan senjata tajam.

Untuk mengungkap kematian korban, Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo dan BKO Brimob Yon B Polda Papua tengah memburu pelaku.

Wakil Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz AKBP Andri Alam mengungkapkan bahwa jajarannya langsung bergerak melakukan serangkaian penyelidikan. Langkah itu diambil setelah memastikan jenazah Fredi dievakuasi ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan untuk kemudian disemayamkan di rumah duka.

”Petugas langsung mengamankan tempat kejadian perkara, melakukan olah TKP, mengumpulkan barang bukti, meminta keterangan para saksi, serta melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku yang diduga melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia,” terang AKBP Andri kepada awak media pada Rabu (22/7).

Andri memastikan, seluruh proses penyelidikan dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dia memastikan akan mengungkap pelaku serta motif di balik serangan terhadap korban.