Prabowo Ungkap Alasan Gagas Koperasi Merah Putih, Tak Ingin Warga Kesulitan Kebutuhan Pangan

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Ia mengaku gagasan tersebut telah lama ia pikirkan, jauh sebelum menjabat sebagai kepala negara.

Ide tersebut, kata Prabowo, lahir dari pengalaman yang ia alami ketika masih berdinas sebagai prajurit TNI di berbagai wilayah pedesaan. Saat bertugas di pelosok, Prabowo mengaku menyaksikan secara langsung kehidupan masyarakat yang dipenuhi keterbatasan.

Ia melihat banyak warga kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, bahkan pernah menyaksikan adanya korban meninggal dunia akibat kelaparan. Pengalaman itu membentuk keyakinannya bahwa pembangunan desa harus menjadi prioritas.

"Dari situ, saya lihat kita harus menjaga, kita harus memelihara kemampuan kita di desa-desa. Indonesia merdeka, perang kemerdekaan kita, kekuatan kita, ada di desa-desa," kata Prabowo dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026, Minggu (12/7).

Selain persoalan kemiskinan, Prabowo juga menyoroti kondisi masyarakat berpenghasilan rendah yang kerap terjebak utang karena pendapatan mereka tidak menentu. Kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan maupun pengobatan, sering kali memaksa mereka mencari pinjaman, termasuk kepada rentenir dengan bunga tinggi akibat minimnya literasi keuangan.

Ia menilai situasi tersebut semakin diperparah oleh ketimpangan akses pembiayaan. Di satu sisi, pelaku usaha dapat memperoleh restrukturisasi atau penghapusan utang dari perbankan, sedangkan masyarakat kecil tidak memiliki kesempatan serupa.

Karena itu, Prabowo menegaskan perlunya koperasi simpan pinjam di setiap desa agar warga memperoleh akses pinjaman dengan bunga yang terjangkau.

"Tidak ada jalan. Rakyat kita harus bisa mendapat kesempatan pinjam uang dengan bunga yang murah. Jawabannya adalah harus ada koperasi simpan pinjam di setiap desa di seluruh Republik Indonesia," ucap dia.