Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
ARM, Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 14 Juni 2026 | 21.15 WIB

Gandrung Sewu Jadi Magnet Utama, Banyuwangi Attractions 2026 Hadir dengan Konsep Baru yang Lebih Besar

Pertunjukan Gandrung Sewu di Pantai Boom akan menjadi puncak agenda Banyuwangi Attractions 2026 dengan tema kejayaan Kerajaan Blambangan dan teknologi visual modern. (Foto: Pemkab Banyuwangi)&nbsp; - Image

Pertunjukan Gandrung Sewu di Pantai Boom akan menjadi puncak agenda Banyuwangi Attractions 2026 dengan tema kejayaan Kerajaan Blambangan dan teknologi visual modern. (Foto: Pemkab Banyuwangi)&nbsp;

JawaPos.com — Pemerintah Kabupaten Banyuwangi resmi meluncurkan Banyuwangi Attractions 2026 sebagai kalender wisata baru yang mengintegrasikan budaya, ekonomi, pemberdayaan desa, dan lingkungan.

Agenda yang diumumkan Pemkab Banyuwangi ini menempatkan pertunjukan kolosal Gandrung Sewu di Pantai Boom pada 24 Oktober 2026 sebagai puncak acara sekaligus daya tarik utama bagi wisatawan.

Apa yang Membedakan Banyuwangi Attractions 2026 dari Kalender Wisata Sebelumnya?
Banyuwangi Attractions 2026 hadir dengan konsep yang lebih terintegrasi dibandingkan kalender wisata sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak lagi hanya menempatkan event sebagai agenda hiburan atau promosi pariwisata.

Kalender wisata tersebut dirancang menjadi instrumen untuk memperkuat identitas daerah, menggerakkan ekonomi masyarakat, memberdayakan desa, sekaligus mendukung pelestarian lingkungan.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan konsep baru tersebut memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar menghadirkan rangkaian acara sepanjang tahun.

“Banyuwangi Attractions 2026 adalah cara kami mengonsolidasi warga sekaligus memperkuat identitas daerah,” kata Ipuk.

Pernyataan itu menunjukkan setiap agenda yang masuk dalam Banyuwangi Attractions 2026 tidak hanya berorientasi pada kunjungan wisatawan.

Program tersebut juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya lokal.

Pendekatan ini dinilai penting karena Banyuwangi selama beberapa tahun terakhir dikenal sebagai salah satu daerah yang konsisten mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan partisipasi masyarakat.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags
Artikel Terkait
Geopark Ijen Dipilih Kemenpar Jadi Pembuka Geopark Run Series 2026/2027, Banyuwangi Siap Unjuk Kekuatan Sport Tourism - Image
Travelling

Geopark Ijen Dipilih Kemenpar Jadi Pembuka Geopark Run Series 2026/2027, Banyuwangi Siap Unjuk Kekuatan Sport Tourism

Selasa, 16 Juni 2026 | 19.53 WIB

Banyuwangi Nomor 1 Nasional, Raih Skor Tertinggi Evaluasi Kemendagri, Kinerja Daerah Diakui Pemerintah Pusat - Image
Nasional

Banyuwangi Nomor 1 Nasional, Raih Skor Tertinggi Evaluasi Kemendagri, Kinerja Daerah Diakui Pemerintah Pusat

Selasa, 16 Juni 2026 | 17.47 WIB

14 Kali Berturut-turut Raih WTP, Bukti Banyuwangi Makin Solid Kelola Keuangan Daerah - Image
Ekonomi

14 Kali Berturut-turut Raih WTP, Bukti Banyuwangi Makin Solid Kelola Keuangan Daerah

Selasa, 16 Juni 2026 | 03.07 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

7

MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

10

Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore