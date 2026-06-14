Gandrung Sewu Jadi Magnet Utama, Banyuwangi Attractions 2026 Hadir dengan Konsep Baru yang Lebih Besar

Pertunjukan Gandrung Sewu di Pantai Boom akan menjadi puncak agenda Banyuwangi Attractions 2026 dengan tema kejayaan Kerajaan Blambangan dan teknologi visual modern. (Foto: Pemkab Banyuwangi)
JawaPos.com — Pemerintah Kabupaten Banyuwangi resmi meluncurkan Banyuwangi Attractions 2026 sebagai kalender wisata baru yang mengintegrasikan budaya, ekonomi, pemberdayaan desa, dan lingkungan.
Agenda yang diumumkan Pemkab Banyuwangi ini menempatkan pertunjukan kolosal Gandrung Sewu di Pantai Boom pada 24 Oktober 2026 sebagai puncak acara sekaligus daya tarik utama bagi wisatawan.
Apa yang Membedakan Banyuwangi Attractions 2026 dari Kalender Wisata Sebelumnya?
Banyuwangi Attractions 2026 hadir dengan konsep yang lebih terintegrasi dibandingkan kalender wisata sebelumnya.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak lagi hanya menempatkan event sebagai agenda hiburan atau promosi pariwisata.
Kalender wisata tersebut dirancang menjadi instrumen untuk memperkuat identitas daerah, menggerakkan ekonomi masyarakat, memberdayakan desa, sekaligus mendukung pelestarian lingkungan.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan konsep baru tersebut memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar menghadirkan rangkaian acara sepanjang tahun.
“Banyuwangi Attractions 2026 adalah cara kami mengonsolidasi warga sekaligus memperkuat identitas daerah,” kata Ipuk.
Pernyataan itu menunjukkan setiap agenda yang masuk dalam Banyuwangi Attractions 2026 tidak hanya berorientasi pada kunjungan wisatawan.
Program tersebut juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya lokal.
Pendekatan ini dinilai penting karena Banyuwangi selama beberapa tahun terakhir dikenal sebagai salah satu daerah yang konsisten mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan partisipasi masyarakat.
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