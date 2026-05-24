Perlu Ada Transformasi Digital, Polri Ingatkan Polantas Harus Dekat dengan Masyarakat

JawaPos.com - Korlantas Polri, Jakarta -Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho meminta kepada polisi lalu lintas (polantas) agar bersikap humanis selama bertugas. Pada masa sekarang pelayanan harus difokuskan pada transformasi digital.

Agus mengatakan, jajaran Polro harus mendekatkan diri kepada masyarakat. Dengan begitu, tugas pengamanan fungsi lalu lintas berjalan maksimal.

“Saya terima kasih kepada rekan-rekan Dirlantas yang sudah mengelola itu. Jadi rangkul ojol, rangkul komunitas, ajak silaturahmi, dan bahkan ke depan nanti kita akan menciptakan Asosiasi Ojol Nusantara,” ujar Agus, Minggu (24/5).

Jenderal bintang dua Polri ini menyampaikan, komunitas seperti ojol merupakan bagian penting masyarakat. Terlebih mereka setiap hari bekerja di jalan raya. Oleh karena itu perlu diberdayakan dalam menciptakan ketertiban lalu lintas.

Baca Juga:Ketua Fraksi PKB Ungkap Gus Hilman Alami Patah Kaki dan Robek Bagian Bibir usai Kecelakaan di Tol Paspro

“Ini bagian daripada saudara kita yang selalu berada di jalan, yang bisa menginformasikan, yang bisa kita ajak diskusi. Alhamdulillah, saat saya turun ke lapangan, semuanya bangga karena kita rangkul,” imbuhnya.

Pendekatan Polantas saat ini tidak lagi semata mengedepankan tilang atau penegakan hukum, melainkan kedekatan dengan masyarakat. Cara ini memaksimalkan langkah preemtif dibanding menyelesaikan perkara dengan tilang.