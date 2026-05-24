Prabowo: Kita Tunda Bangun Kantor, Hadirkan Program Pro Rakyat

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan lebih memprioritaskan program-program produktif yang mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat dibandingkan pembangunan gedung atau kantor semata.

Menurut Prabowo, pembangunan kantor tetap dibutuhkan, namun harus diiringi dengan produktivitas dan manfaat nyata untuk rakyat.

“Maaf kita sekarang agak tundalah bangun banyak kantor, kantor, kantor, kantor itu itu ya perlu. Tapi jangan ada kantor, nggak ada produktifitas,” kata Prabowo saat menghadiri panen raya udang di tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5).

Ia menilai kemegahan bangunan tidak memiliki arti jika tidak memberikan dampak konkret bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah ingin lebih fokus pada program yang menghasilkan manfaat langsung dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Kantor megah, produknya nggak ada. Lebih baik kantornya tidak begitu bagus, tapi produknya bagus. Hasilnya banyak,” ucapnya.

Prabowo menegaskan, kebutuhan utama masyarakat saat ini adalah tersedianya lapangan pekerjaan serta peningkatan pendapatan. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong program-program yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

“Penghasilan untuk rakyat banyak. Rakyat kita butuh pekerjaan,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi program yang dinilai berhasil menciptakan lapangan kerja bagi warga sekitar. Menurutnya, kawasan tambak modern BUBK di Kebumen telah memberikan kesempatan kerja kepada ratusan masyarakat lokal.

“Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap,” ujar Prabowo.