KPK Fasilitasi 8 Tahanan Beragama Nasrasi Laksanakan Ibadan Kenaikan Yesus Kristus

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi pelaksanaan ibadah Hari Kenaikan Yesus Kristus bagi delapan tahanan kasus korupsi beragama Nasrani di Rutan KPK Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/5).

"Fasilitasi ini untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar para tahanan, termasuk hak untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya," kata Budi dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, dari total 65 tahanan yang berada di Rutan KPK, terdapat delapan tahanan beragama Nasrani yang mengikuti ibadah Kenaikan Yesus Kristus pada pukul 13.30 WIB hingga 15.30 WIB.

"KPK memandang pemenuhan hak beribadah merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi dan pembinaan bagi para tahanan selama menjalani proses hukum," ucap Budi.

Ia juga memastikan, kegiatan ibadah rutin di lingkungan rutan tetap dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban.