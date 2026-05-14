KPK Fasilitasi 8 Tahanan Beragama Nasrasi Laksanakan Ibadan Kenaikan Yesus Kristus

Jubir KPK Budi Prasetyo saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi pelaksanaan ibadah Hari Kenaikan Yesus Kristus bagi delapan tahanan kasus korupsi beragama Nasrani di Rutan KPK Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/5).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa fasilitas tersebut diberikan sebagai bentuk pemenuhan hak dasar para tahanan untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing.
"Fasilitasi ini untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar para tahanan, termasuk hak untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya," kata Budi dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, dari total 65 tahanan yang berada di Rutan KPK, terdapat delapan tahanan beragama Nasrani yang mengikuti ibadah Kenaikan Yesus Kristus pada pukul 13.30 WIB hingga 15.30 WIB.
Menurut Budi, KPK menilai pemenuhan hak beribadah merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus pembinaan bagi para tahanan selama menjalani proses hukum.
"KPK memandang pemenuhan hak beribadah merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi dan pembinaan bagi para tahanan selama menjalani proses hukum," ucap Budi.
Ia juga memastikan, kegiatan ibadah rutin di lingkungan rutan tetap dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban.
"Adapun untuk kegiatan kunjungan keluarga dan kerabat dilakukan pada hari Rabu, 13 Mei kemarin," pungkasnya.
