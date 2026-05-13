Dimas Choirul
Kamis, 14 Mei 2026 | 05.14 WIB

Aktivitas Ekonomi 3 Provinsi di Sumatera Mulai Bangkit Pascabencana, Bakom RI Ungkap Faktanya

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/5). (Bakom RI)

JawaPos.com - Aktivitas ekonomi dan layanan publik di 3 provinsi di Sumatera yang terdampak bencana beberapa waktu lalu kini mulai menunjukkan pemulihan secara bertahap.

Klaim itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/5).

“Pemulihan ekonomi masyarakat terdampak menunjukkan tanda-tanda positif yang terukur,” ujarnya.

Qodari menjelaskan, salah satu indikator pemulihan terlihat dari kembali beroperasinya pasar rakyat di wilayah terdampak. Dari total 210 pasar rakyat, sebanyak 196 pasar atau 93,3 persen telah kembali beroperasi.

Di Aceh, 114 dari 127 pasar atau sekitar 89 persen telah kembali aktif. Sementara itu, di Sumatera Utara, 56 dari 57 pasar atau 98,2 persen telah beroperasi. Adapun di Sumatera Barat, seluruh 26 pasar rakyat telah kembali berjalan normal.

Meski demikian, pemerintah mencatat masih terdapat 13 pasar di Aceh dan satu pasar di Sumatera Utara yang belum beroperasi.

Pemulihan ekonomi juga tercermin dari aktivitas UMKM berbasis digital. Qodari mengatakan, pemerintah mencatat total transaksi e-commerce UMKM di tiga provinsi terdampak selama periode 22 Januari hingga 23 April 2026 mencapai Rp13,2 triliun.

Selain itu, Qodari menyampaikan sebanyak 193.703 debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdampak bencana dengan total outstanding Rp11,22 triliun telah teridentifikasi per 10 Maret 2026.

Data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyiapkan kebijakan restrukturisasi kredit serta pendampingan pemulihan usaha bagi pelaku UMKM.

