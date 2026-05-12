MPR Janji Evaluasi, Lakukan Penelusuran Internal Soal Penjurian LCC di Kalbar

JawaPos.com – MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh dan penelusuran internal terkait polemik penjurian Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Kalimantan Barat yang viral di media sosial.

Pernyataan itu disampaikan menyusul ramainya sorotan publik mengenai perbedaan penilaian terhadap jawaban peserta dalam salah satu sesi lomba.

“MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menghormati perhatian dan masukan masyarakat terkait dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat,” tulis pernyataan resmi tersebut, dikutip Selasa (12/1).

Selain itu, MPR RI mengungkapkan panitia pelaksana saat ini tengah melakukan penelusuran internal terkait penilaian jawaban peserta yang menjadi perdebatan publik.

“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar MPR RI 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI saat ini tengah melakukan penelusuran internal,” lanjut pernyataan tersebut.

LCC Empat Pilar MPR RI sendiri disebut sebagai sarana pembelajaran nilai kebangsaan dan penguatan pemahaman mengenai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika.

Kegiatan itu selama ini rutin dilaksanakan di berbagai daerah sebagai ruang edukasi sekaligus pengembangan karakter generasi muda.

Evaluasi Mekanisme Penilaian

MPR RI juga memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba agar kegiatan serupa ke depan berjalan lebih baik dan transparan.