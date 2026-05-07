Prabowo Gunakan Maung Pindad saat Hadiri KTT ASEAN ke-48 di Filipina

Presiden Prabowo Subianto menumpangi mobil Maung Pindad. (Setkab)
JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto tiba di Cebu, Filipina, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-48. Ia mendarat di Bandara Benito Ebuen Airbase, Cebu, sekitar pukul 13.30 WIB.
Kedatangan Prabowo disambut dengan pertunjukan tarian tradisional Filipina yang diiringi marching band serta Pasukan Jajar Kehormatan yang tampil lengkap dengan atribut resmi.
Mengenakan seragam safari cokelat dan peci hitam, Prabowo langsung disambut pejabat Filipina, yakni Gen. (Ret.) Eduardo Oban selaku National Security Adviser of the Philippines, sesaat setelah turun dari pesawat.
Sebelum meninggalkan area bandara, Prabowo memberikan salam hormat kepada Pasukan Jajar Kehormatan. Setelah itu, ia menaiki kendaraan Maung Putih produksi Indonesia untuk menjalani rangkaian kunjungan kerja di Filipina, termasuk menghadiri agenda KTT ASEAN ke-48 di kawasan Mactan Newtown, Lapu-Lapu, Cebu.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut kunjungan ini menjadi momen pertama Presiden Prabowo menggunakan mobil Maung Pindad di luar negeri. Ia menegaskan kendaraan tersebut merupakan salah satu kebanggaan industri nasional.
"Selama berada di Filipina, Bapak Presiden akan menggunakan kendaraan yang dikenal sebagai kendaraan taktis ringan yang tangguh ini," kata Teddy melalui unggahan akun Instagram @sekretariat.kabinet, Kamis (7/5).
Selama agenda berlangsung, Prabowo dijadwalkan mengikuti sejumlah kegiatan dalam KTT ASEAN ke-48, termasuk pertemuan Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) yang membahas penguatan konektivitas dan kerja sama ekonomi regional.
Selain itu, Prabowo juga akan mendorong penguatan kolaborasi antarnegara ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari ketahanan energi hingga dinamika geopolitik kawasan.
