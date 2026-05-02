Alumni IPB Perkuat Jejaring Lintas Sektor, Siapkan Langkah Baru yang Lebih Mandiri

Kehadiran tokoh dari berbagai latar belakang—mulai dari akademisi, birokrat, hingga pengusaha—mewarnai babak baru kepengurusan Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) periode 2025–2029/(Istimewa).

JawaPos.com - Kehadiran tokoh dari berbagai latar belakang—mulai dari akademisi, birokrat, hingga pengusaha—mewarnai babak baru kepengurusan Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) periode 2025–2029. Momentum ini dimanfaatkan untuk memperkuat konsolidasi sekaligus mendorong langkah strategis menuju organisasi yang lebih profesional dan berdaya secara finansial.

Di bawah nahkoda baru, duet Ketua Umum Fauzi Amro yang berlatar belakang politisi dan Sekretaris Jenderal Anggawira yang merupakan seorang pengusaha, HA IPB menargetkan transformasi menjadi organisasi yang solid, profesional, sekaligus mandiri secara finansial.

Yang menarik, sederet tokoh nasional yang menduduki posisi strategis di kabinet dan pemerintahan juga turun gunung menjadi bagian dari pengurus teras himpunan.

Beberapa nama besar yang kini masuk dalam jajaran pengurus HA IPB antara lain Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rahmat Pambudy, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, hingga Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta sejumlah tokoh penting lainnya.

Dari data calon pengurus beredar nama-nama beken: Edi Baskoro Yudhoyono, Aviliani, Herman Khaeron, Laksamana (Purn) TNI Ade Supandi, Bustanul Arifin, Said Didu, Andi Yuliani Paris, Didin S Damanhuri, Didiek J Rahbini, dll.

Kekuatan baru kepengurusan ini akan dikukuhkan dalam rangkaian acara Pelantikan, Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Halalbihalal, dan Peluncuran Program Strategis yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, pada 1-2 Mei 2026 mendatang.

"Pelantikan pengurus menjadi momentum legitimasi sekaligus peneguhan visi dan komitmen kepengurusan selanjutnya," ujar Ketua Umum HA IPB, Fauzi Amro, di Jakarta.

Sebagai langkah konkret mewujudkan kemandirian finansial, HA IPB siap meluncurkan sejumlah inisiatif strategis. Salah satunya adalah kehadiran "HA Hub Jakarta" yang akan menjadi ruang interaksi, inkubasi bisnis, dan pusat jejaring profesional bagi alumni di ibu kota.

Selain itu, akan diresmikan pula rencana pembangunan hotel di Gedung Alumni IPB Bogor untuk optimalisasi aset. HA IPB juga mengubah wajah program "HA Peduli" agar lebih berdampak luas, tidak sekadar seremonial, melalui ajang seperti IPB RUN, turnamen golf, charity concert, hingga kompetisi olahraga lainnya.