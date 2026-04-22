Kakorlantas Polri Irjen Agus Minta Layanan Samsat Ditingkatkan, Hindari Konflik Demi Pelayanan Prima

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho. (Polri)

JawaPos.com – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menilai perlu ada peningkatan pelayanan Samsat. Sinergi tiga pilar antara Polri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Jasa Raharja harus ditingkatkan demi pelayanan prima.

Hal itu disampaikan Agus dalam Rapat koordinasi (Rakor) Pembina Samsat Nasional Tahun Anggaran 2026 di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (22/4). Agus menyampaikan, masyarakat harus mendapat dampak optimal dari layanan yang bagus.

“Kami mengutamakan persepsi sesuai dengan perintah Bapak Kapolri bahwa melayani masyarakat ini harus dengan ikhlas. Maka dari itu, kita harus urus bagaimana perkembangan Samsat khsusnya peningkatan perhatian terhadap masyarakat baik itu pembayaran pajak dan lainnya," kata Agus.

Selain itu, perkembangan era digital menuntut seluruh pihak untuk lebih adaptif dan responsif. Transformasi digital dinilai menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan zaman sekaligus memberikan perlindungan dan kemudahan layanan kepada masyarakat.

"Transformasi digital itu sebuah keniscayaan. Saatnya kita melayani masyarakat dengan digital. Tapi juga harus paralel dengan bagaimana kita bisa mengembangkan SDM, bagaimana kita bisa mengoperasikannya dengan baik," imbuhnya.

Jenderal Bintang dua Polri ini mendorong digitalisasi dimaksimalkan. Langkah-langkah konkret perlu disusun lalu segera diimplementasikan di lapangan.

“Seluruh upaya ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung kemajuan bangsa,” jelasnya.

Masih adanya persepsi di masyarakat terkait pelayanan yang dinilai belum sepenuhnya adaptif, kurang responsif, serta belum konsisten di beberapa daerah perlu diperbaiki. Evakuasi menyeluruh perlu ditingkatkan.

“Kita tidak boleh menutup mata. Masih ada anggapan pelayanan kita belum optimal. Ini harus kita jawab dengan kerja nyata, dengan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Agus menegaskan komitmen kuat untuk menghapus segala bentuk praktik transaksional dalam pelayanan publik. Seluruh jajaran diminta untuk menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta memberikan pelayanan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Tidak ada lagi pelayanan yang bersifat transaksional. Kita harus pastikan seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat," pungkasnya.