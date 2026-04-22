Sabik Aji Taufan
Rabu, 22 April 2026 | 18.46 WIB

Kakorlantas Polri Irjen Agus Minta Layanan Samsat Ditingkatkan, Hindari Konflik Demi Pelayanan Prima

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho. (Polri)

 

JawaPos.com – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menilai perlu ada peningkatan pelayanan Samsat. Sinergi tiga pilar antara Polri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Jasa Raharja harus ditingkatkan demi pelayanan prima.
 
Hal itu disampaikan Agus dalam Rapat koordinasi (Rakor) Pembina Samsat Nasional Tahun Anggaran 2026 di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (22/4). Agus menyampaikan, masyarakat harus mendapat dampak optimal dari layanan yang bagus.
 
“Kami mengutamakan persepsi sesuai dengan perintah Bapak Kapolri bahwa melayani masyarakat ini harus dengan ikhlas. Maka dari itu, kita harus urus bagaimana perkembangan Samsat khsusnya peningkatan perhatian terhadap masyarakat baik itu pembayaran pajak dan lainnya," kata Agus. 
 
Selain itu, perkembangan era digital menuntut seluruh pihak untuk lebih adaptif dan responsif. Transformasi digital dinilai menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan zaman sekaligus memberikan perlindungan dan kemudahan layanan kepada masyarakat.
 
 
"Transformasi digital itu sebuah keniscayaan.  Saatnya kita melayani masyarakat dengan digital. Tapi juga harus paralel dengan bagaimana kita bisa mengembangkan SDM, bagaimana kita bisa mengoperasikannya dengan baik," imbuhnya.
 
Jenderal Bintang dua Polri ini mendorong digitalisasi dimaksimalkan. Langkah-langkah konkret perlu disusun lalu segera diimplementasikan di lapangan.
 
“Seluruh upaya ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung kemajuan bangsa,” jelasnya.
 
Masih adanya persepsi di masyarakat terkait pelayanan yang dinilai belum sepenuhnya adaptif, kurang responsif, serta belum konsisten di beberapa daerah perlu diperbaiki. Evakuasi menyeluruh perlu ditingkatkan.
 
“Kita tidak boleh menutup mata. Masih ada anggapan pelayanan kita belum optimal. Ini harus kita jawab dengan kerja nyata, dengan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
 
Agus menegaskan komitmen kuat untuk menghapus segala bentuk praktik transaksional dalam pelayanan publik. Seluruh jajaran diminta untuk menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta memberikan pelayanan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
 
“Tidak ada lagi pelayanan yang bersifat transaksional. Kita harus pastikan seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat," pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Artikel Terkait
Kakorlantas Irjen Agus sebut Komunitas Bali Berperan Besar Jaga Kelancaran Lalu Lintas - Image
Nasional

Kakorlantas Irjen Agus sebut Komunitas Bali Berperan Besar Jaga Kelancaran Lalu Lintas

Selasa, 21 April 2026 | 04.26 WIB

Integrasikan Olahraga-Pariwisata, Kemala Run 2026 Tetap Serahkan Hadiah Kepada Pemenang Meski Tak Hadir di Atas Podium - Image
Berita Daerah

Integrasikan Olahraga-Pariwisata, Kemala Run 2026 Tetap Serahkan Hadiah Kepada Pemenang Meski Tak Hadir di Atas Podium

Senin, 20 April 2026 | 20.36 WIB

Rekayasa Lalu Lintas Kemala Run 2026 di Bali Berjalan Optimal, Kakorlantas sebut Petugas Bekerja Terukur - Image
Berita Daerah

Rekayasa Lalu Lintas Kemala Run 2026 di Bali Berjalan Optimal, Kakorlantas sebut Petugas Bekerja Terukur

Senin, 20 April 2026 | 02.27 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

3

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

4

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

5

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

6

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

7

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

8

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

9

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

10

9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara

