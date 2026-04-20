Kakorlantas Irjen Agus sebut Komunitas Bali Berperan Besar Jaga Kelancaran Lalu Lintas

JawaPos.com - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memberikan apresiasi tinggi kepada masyarakat Bali karena ikut membantu kesuksesan Kemala Run 2026. Tanpa peran komunitas masyarakat, kelancaran arus lalu lintas bisa terhambat.

Untuk itu, Agus memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah tokoh komunitas di Bali. Adapun sejumlah komunitas yang menerima penghargaan tersebut di antaranya Perkumpulan Bengkel Mobil Bali (PBMB), Organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI) Bali, dan Kebon Vintage Cars.

Penyerahan piagam penghargaan tersebut berlangsung di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Senin (20/4). Kegiatan ini merupakan bagian dari program 'Polantas Menyapa dan Melayani'.

“Hari ini saya berada di Pulau Bali. Saya selaku Kakorlantas menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada tokoh-tokoh yang ada di Bali, khususnya Pak Yos, PBMB, dan ORARI. Semoga kehadiran program Polantas Menyapa di Bali ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat," ujar Irjen Agus.

Jenderal bintang dua Polri ini menyampaikan, sinergi antara petugas dan masyarakat perlu dimaksimalkan dalam menciptakan suasana yang kondusif. Sebab, komunitas memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keselamatan berkendara.

Baca Juga: Eks Kadis LH DKI Asep Kuswanto jadi Tersangka Tragedi Maut TPST Bantargebang Bekasi

"Kita harus bersama-sama menjaga keselamatan karena lalu lintas adalah cermin budaya bangsa dan urat nadi kehidupan. Oleh karena itu, penting sekali bersinergi dengan masyarakat untuk menciptakan ketertiban lalu lintas, sehingga angka kecelakaan di Bali bisa terus menurun," imbuhnya.

Apresiasi ini menjadi pelengkap setelah suksesnya manajemen lalu lintas pada Kemala Run 2026 sehari sebelumnya. Dalam ajang tersebut, Korlantas Polri tidak hanya mengandalkan teknologi canggih seperti COMOB, ETLE Drone Presisi dan K3I, tetapi juga kolaborasi di lapangan bersama elemen masyarakat seperti Pecalang dan berbagai komunitas lokal.

"Sinergi ini membuktikan bahwa pengamanan dan pengaturan lalu lintas akan jauh lebih optimal jika melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kami berharap kolaborasi ini terus terjaga demi mewujudkan Bali yang aman dan tertib berlalu lintas," ujar Agus.

