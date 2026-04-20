Sabik Aji Taufan
21 April 2026, 04.26 WIB

Kakorlantas Irjen Agus sebut Komunitas Bali Berperan Besar Jaga Kelancaran Lalu Lintas

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah tokoh komunitas Bali. (Polri)

 

JawaPos.com - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memberikan apresiasi tinggi kepada masyarakat Bali karena ikut membantu kesuksesan Kemala Run 2026. Tanpa peran komunitas masyarakat, kelancaran arus lalu lintas bisa terhambat.
 
Untuk itu, Agus memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah tokoh komunitas di Bali. Adapun sejumlah komunitas yang menerima penghargaan tersebut di antaranya Perkumpulan Bengkel Mobil Bali (PBMB), Organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI) Bali, dan Kebon Vintage Cars.
 
Penyerahan piagam penghargaan tersebut berlangsung di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Senin (20/4). Kegiatan ini merupakan bagian dari program 'Polantas Menyapa dan Melayani'.
 
“Hari ini saya berada di Pulau Bali. Saya selaku Kakorlantas menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada tokoh-tokoh yang ada di Bali, khususnya Pak Yos, PBMB, dan ORARI. Semoga kehadiran program Polantas Menyapa di Bali ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat," ujar Irjen Agus.
 
Jenderal bintang dua Polri ini menyampaikan, sinergi antara petugas dan masyarakat perlu dimaksimalkan dalam menciptakan suasana yang kondusif. Sebab, komunitas memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keselamatan berkendara.
 
 
"Kita harus bersama-sama menjaga keselamatan karena lalu lintas adalah cermin budaya bangsa dan urat nadi kehidupan. Oleh karena itu, penting sekali bersinergi dengan masyarakat untuk menciptakan ketertiban lalu lintas, sehingga angka kecelakaan di Bali bisa terus menurun," imbuhnya.
 
Apresiasi ini menjadi pelengkap setelah suksesnya manajemen lalu lintas pada Kemala Run 2026 sehari sebelumnya. Dalam ajang tersebut, Korlantas Polri tidak hanya mengandalkan teknologi canggih seperti COMOB, ETLE Drone Presisi dan K3I, tetapi juga kolaborasi di lapangan bersama elemen masyarakat seperti Pecalang dan berbagai komunitas lokal.
 
"Sinergi ini membuktikan bahwa pengamanan dan pengaturan lalu lintas akan jauh lebih optimal jika melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kami berharap kolaborasi ini terus terjaga demi mewujudkan Bali yang aman dan tertib berlalu lintas," ujar Agus.
 
"Sama sama kita menjaga keselamatan karena lalu lintas adalah cermin budaya bangsa, Lalu Lintas adalah urat nadi kehidupan, maka dari karena itu pentingnya bersinergi dengan masyarakat, sama sama menciptakan lalu lintas dan angka kecelakaan bisa turun di Bali," tandasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Artikel Terkait
Integrasikan Olahraga-Pariwisata, Kemala Run 2026 Tetap Serahkan Hadiah Kepada Pemenang Meski Tak Hadir di Atas Podium - Image
Berita Daerah

Integrasikan Olahraga-Pariwisata, Kemala Run 2026 Tetap Serahkan Hadiah Kepada Pemenang Meski Tak Hadir di Atas Podium

20 April 2026, 20.36 WIB

Kemala Run 2026 Dongkrak Ekonomi Bali, Pelaku UMKM Untung Besar Tanpa Biaya Sewa Tempat - Image
Berita Daerah

Kemala Run 2026 Dongkrak Ekonomi Bali, Pelaku UMKM Untung Besar Tanpa Biaya Sewa Tempat

20 April 2026, 14.39 WIB

Febby Rastanty hingga Pelari Eropa Cerita Pengalaman Ikut Kemala Run 2026, Puas dan Menantang - Image
Infotainment

Febby Rastanty hingga Pelari Eropa Cerita Pengalaman Ikut Kemala Run 2026, Puas dan Menantang

20 April 2026, 06.15 WIB

Terpopuler

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK - Image
1

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

2

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

3

Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!

4

Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK

5

Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

6

Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA

7

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

8

Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

9

15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa

10

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

