Kaesang Siap Maju di Pilwalkot Depok, PKS: Welcome to The Jungle

JawaPos.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons keinginan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangerap yang ingin terjung ke gelanggang politik. PKS tak mempermasalhkan, jika Kaesang ingin berkontestasi dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Depok.

Tak dipungkiri, PKS hampir 20 tahun berkuasa dan selalu menang di pilkada Depok, Jawa Barat.

"Monggo mas Kaesang dan yang lain masuk ke politik bagus, politik perlu darah muda tapi ingat perlu kualitas dan integritas," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada JawaPos.com, Senin (12/6).

Menurut Mardani, politik memang memerlukan sosok muda. Namun, ia mengingatkan agar mengedepankan politik yang sehat dan berintegritas.

"Kadang-kadang mulai dari bawah akan membuat seseorang menjadi bijak. Jadi monggo mas Kaesang dan yang lain. Welcome to the jungle, kita hidupkan politik yang sehat, politik yang bernilai, politik berprinsip dan politik untuk rakyat," tegas Mardani.

Kaesang Pangerap sebelumnya melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha. Dalam unggahan akun Twitter pribadi Giring, Kaesang tampak mengenakan kaus berwarna hitam senada dengan Giring dengan bertuliskan PSI.

"Biasanya orang orang biasa yang biasa-biasa aja, ngobrol biasa itu biasa. Tapi jika keduanya bisa-bisanya pakai kaos biasa dari partai biasa yang isinya orang-orang biasa, tentu bisa jadi luar biasa biasa," kata Giring dalam cuitan pada akun media sosial Twitter, Jumat (9/6).

Terpisah, Ketua DPP PSI Sigit Widodo menyatakan partainya siap mendukung Kaesang untuk maju menjadi bakal calon Wali Kota Depok. Bahkan, Sigit mengklaim pihaknya telah membentuk tim relawan untuk mendukung Kaesang maju Pemilihan Wali Kota Depok pada 2024.

"Sis dan Bro PSI Kota Depok bersama kelompok-kelompok relawan yang sudah terbentuk siap mendukung Mas @kaesangp untuk memenangkan Pilkada Depok 2024," ujar Sigit.

Sigit menyebut, Kaesang sangat dibutuhkan warga Depok untuk memperbaiki tata kelola pemerintahannya.

"Mas Kaesang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki Kota Depok yang amburadul di bawah kendali PKS," pungkas Sigit.