Berminat Jadi Karyawan PT Pegadaian, Simak Informasi Lowongan Berikut Ini

JawaPos.com - PT Pegadaian membuka kesempatan bagi para pencari kerja muda yang ingin mewujudkan mimpinya menjadi karyawan PT Pegadaian. Kali ini lowongan kerja diperuntukkan bagi para lulusan S1 berpengalaman di bidang teknologi informasi dengan posisi yang diperlukan sebagai berikut:

1. Senior Quality Assurance/Software Tester (Automation)

Deskripsi Pekerjaan

● Bertanggung jawab dalam menjaga Quality pengembangan Aplikasi

● Menyusun standard pengujian tes dan memastikan seluruh aplikasi dan proses pengintegrasiannya dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi dan standard kualitas yang ditetapkan.

● Menyusun Stagging environment test.

● Melakukan regresi test sebelum aplikasi release.

● Melaksanakan uji coba fungsional aplikasi TI, Integrasi sistem TI, security system TI dan UAT secara automation.

● Mengelola dokumentasi hasil pengujian dan kualitas sistem TI dan membuat laporannya.

● Berkolaborasi dengan team Developer untuk pengembangan dan pengintegrasian aplikasi.

Batas akhir penerimaan lamaran kerja sampai dengan Tanggal 5 Juni 2023.

Kualifikasi Minimum

● Pendidikan minimal S1 diutamakan dari Jurusan IT atau yang sederajat.

● Memiliki pengalaman bekerja di level Manager dan atau Lead untuk posisi IT Quality Assurance khususnya automation testing minimal 4 (empat) tahun.

● Memiliki pengalaman dan pengembangan Aplikasi dalam mode pola kerja Agile & Scrum.

● Menguasai tools automation test, performance test, dan modernisasi teknologi Aplikasi (CI/CD, Docker/Containerization, Katalon, Jmeter, Kibana dan Microservice)

● Menguasai bahasa Programer, Database & Framework yang sesuai dengan aplikasi yang dikembangkan Pegadaian

● Memiliki kemampuan dalam Operating System, seperti Linux, Centos. Serta dapat menguasai tool development seperti Jira, Gitlab, Postman, & skill Query Database

● Memiliki sertifikasi ITSQB level foundation lebih diutamakan.

● Agile, inovatif dan berintegritas.

● Memiliki jiwa team work, mampu bekerja dibawah tekanan dan berkoordinasi dengan baik dengan berbagai Pihak baik Internal maupun eksternal

2. Senior Developer Integration Application

Deskripsi Pekerjaan

● Bertanggung jawab dalam pengembangan layanan aplikasi Middleware dari sisi capability dan deliverable untuk integrasi sistem dalam mendukung operasional dan bisnis Perusahaan.

● Memberikan support kepada team Squad dan Seluruh Divisi dalam pengembangan integrasi aplikasi dari sistem Perusahaan.

● Melakukan penanganan atau perbaikan sebagai solusi atas permasalahan teknis pada aplikasi Middleware.

● Mengelola dan monitoring traffic transaksi Application Programming Interface (API) dengan Pihak ketiga.

● Mengelola dokumen pengembangan termasuk high/low level desain sesuai ketentuan yang berlaku.

Kualifikasi Minimum

● Pendidikan minimal S1 diutamakan dari Jurusan IT atau yang sederajat.

● Memiliki pengalaman bekerja pada bidang posisi yang sama minimal 4 tahun di level tech lead atau manager IT Application middleware.

● Memiliki kemampuan untuk memahami logika proses transaksi dan produk secara end to end (Fullstack Mindset)

● Memiliki pemahaman & pengalaman dalam pengembangan API, aplikasi Middleware, Switching & pengelolaan API Management.

● Diutamakan menguasai salah satu atau lebih platform Webmethods, Kafka, GraphQL atau Google Cloud.

● Menguasai bahasa pemrograman, DB dan Framework yang lazim digunakan dalam pengembangan aplikasi Middleware seperti JAVA, PHP, GO atau PYTHON.

● Menguasai tools pengembangan dan modernisasi Aplikasi di Pegadaian (CI/CD, docker/containerization, virtualization, dan microservices).

● Memiliki kemampuan untuk melakukan troubleshoot & performance tuning system.

● Mampu bekerja dibawah tekanan dengan target.

● Pribadi yang dinamis, mampu bekerja secara tim, inovatif dan proaktif.

3. Specialist Organization Innovation

Deskripsi Pekerjaan

● Memastikan sistem kerja responsive & agile dapat berjalan dengan baik pada setiap squad

● Memimpin dan memberikan support kepada tim Squad dalam mengambil keputusan, resolusi konflik & adopsi agile/scrum/mobilitytools

● Melakukan penilaian & pain point squad terutama pada area process, capability, culture, & engagement sebagai input yang diteruskan kepada Governance

Kualifikasi Minimum

● Pendidikan minimal S1 dari Jurusan Teknologi Informasi dan sederajat.

● Memiliki pengalaman bekerja minimal 2 (dua) tahun sebagai Asisten Manager dan Junior Manager sesuai bidang posisi yang dibutuhkan.

● Memiliki pengetahuan mengenai Produk Pegadaian

● Memiliki kemampuan melakukan inovasi

● Memiliki jiwa team work, agile dan mudah beradaptasi.

● Memiliki pengalaman sebagai Scrum Master atau agile coach, diutamakan bagi pemilik sertifikat Scrum Master.

● Memiliki analytical thinking & critical thinking yang baik dalam bekerja

● Memiliki daya analisa yang baik dan mengikuti perkembangan teknologi terkini.

● Bersedia di tempatkan sesuai kebutuhan Perusahaan di Kantor Pusat PT Pegadaian, Jakarta Pusat.

Untuk mengetahui informasi lowongan pekerjaan di Pegadaian, para pencari kerja dapat membuka website https://www.pegadaian.co.id/karir dan langsung apply CV sesuai dengan minat anda.

Para pencari kerja diminta waspada dengan iklan lowongan pekerjaan palsu yang mengatasnamakan PT Pegadaian. Informasi lowongan pekerjaan yang resmi, hanya dapat anda temukan di website resmi perusahaan. Pelamar pekerjaan di Pegadaian tidak dipungut biaya alias gratis. Yuk wujudkan mimpi kamu, untuk bersatu tumbuh bersama sebagai Karyawan PT Pegadaian.