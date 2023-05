Jelang Persidangan, Jaksa Mulai Susun Dakwaan Tersangka Mario Dandy dan Shane

JawaPos.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan tengah menyusun surat dakwaan untuk persidangan tersangka - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan tengah menyusun surat dakwaan untuk persidangan tersangka Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan. Berkas dibuat setelah kedua tersangka resmi dilakukan pelimpahan oleh penyidik Polda Metro Jaya.

"Pada saat ini kami akan menyempurnakan surat dakwaan dan dalam waktu singkat akan kami limpahkan ke PN Jaksel unuk dilakukan persidangan," ujar Kajari Jakarta Selatan, Syarief Sulaeman Nahdi kepada wartawan, Sabtu (27/5).

Baca Juga: Wamenkumham Sebut Presiden Akan Ubah Keppres Masa Jabatan Pimpinan KPK

"Dua tersangka sudah kita terima dan sudah dilakukan pemeriksaan secara formil dan saat ini penahan telah beralih ke JPU selama 20 hari kedepan," ucapnya.

Diketahui, Kejati DKI Jakarta akhirnya menyatakan berkas perkara tersangka Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan dalam kasus penganiayaan Cristalino David Ozora telah lengkap atau P21. Dengan begitu, Kejati segera mendaftarkan Dandy dan Shane untuk proses persidangan.

"Pada hari ini Rabu tanggal 24 mei 2023, Kejati DKI telah menerbitkan P21 untuk perkara atas nama Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Shane Lukas ," ujar Wakil Ketua Kejati DKI Jakarta, Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol di Kantor Kejati DKI Jakarta, Rabu (24/5).

Dalam perkara ini, Mario Dandy Satriyo dikenakan Pasal primer pasal 355 ayat 1 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 KUHP subsider 353 ayat 2 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 KUHP atau kedua pasal 76 C juncto pasal 50 ayat 2 UU no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak jucto pasal 55 ayat 1 KUHP