Ciptakan Inovasi Baru, Mahasiswa Diminta Aktif Manfaatkan Ekosistem Digital

“Kami percaya bahwa sinergi ini dapat mendorong inovasi, penelitian, dan pengembangan di bidang teknologi untuk menghasilkan berbagai solusi,” tambah Munadi.

Fordigi BUMN Goes to Campus, merupakan program yang diinisiasi Kementerian BUMN untuk mewujudkan ekosistem digital mulai dari lingkungan kampus di Tanah Air. Dalam kegiatan bertajuk 'Break Away from Conventional Thinking, Find Your Next Big Business Idea', itu, Jasa Raharja memberikan paparan mengenai 'Autonomous Vehicle and Safety: The Future of Mobility'.