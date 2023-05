Modus Penipuan Jastip Tiket Coldplay, Beli Booking Slot Dulu, lalu Kirim Pembayaran Penuh

JawaPos.com – Jadwal manggung-nya di Jakarta baru November nanti. Tapi, perebutan tiket konser Coldplay benar-benar telah memicu ’’A Rush of Blood to the Head’’

Buntutnya, kasus penipuan pun bermunculan. Hingga kemarin (22/5), sudah ada empat laporan dugaan penipuan tiket konser band asal Inggris itu di Bareskrim dan tiga polda. Bahkan, Polda Metro Jaya telah menangkap dua pelaku penipuan tiket konser Chris Martin dkk dengan modus jasa titip (jastip).

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, selain Polda Metro Jaya, kasus serupa juga ditangani Polda Jawa Tengah dan Polda Riau. Diduga, penipuan terjadi karena para korban tidak melakukan pembelian secara langsung di situs resmi vendor promotor penjual tiket. ’’Membelinya melalui jasa pembelian tiket atau reseller tanpa melalui ticket box resmi. Lewat akun media sosial,’’ jelasnya.

Meski demikian, penyidik juga akan mendalami dan meminta klarifikasi dari vendor terkait penjualan tiket yang berpotensi menimbulkan kejahatan sekaligus memicu jatuhnya korban. Ramadan juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada.

Baca Juga: Astrid Basjar Masih Galau Tak Berhasil Dapatkan Tiket Coldplay

Sementara itu, Polda Metro Jaya menangkap pasangan suami istri berinisial ABF, 22, dan W, 24, yang terlibat dalam aksi penipuan penjualan tiket konser Coldplay. Keduanya ditangkap di rumah mereka di Jalan Menur I Padokan Kidul, RT 003, Kelurahan Tirtonirmolo, Kabupaten Bantul, Jogjakarta.

Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis menuturkan, dalam menjalankan aksinya, kedua tersangka menggunakan akun Twitter @Findtrove_id yang dibeli seharga Rp 750 ribu. Di Twitter pula, pelaku membeli rekening palsu yang digunakan untuk transaksi penipuan tersebut.

Sedikitnya ada 60 korban yang melaporkan penipuan itu ke Polda Metro Jaya. Total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. ’’Kami tracing yang ada di tabungan mereka, ada sekitar Rp 257 juta. Ini untuk hasil penyidikan sementara,’’ ujarnya kemarin.

Aulia menjelaskan, semula para tersangka memasarkan jastip pembelian tiket konser Coldplay di Twitter. Para korban diwajibkan mentransfer Rp 50.000 sebagai biaya booking slot. Korban yang berminat diarahkan untuk melanjutkan komunikasi melalui grup WhatsApp. Para korban diinformasikan bahwa tiket-tiket yang dipesan sudah secured atau aman.

Baca Juga: Kena Tipu Penjualan Tiket Konser Coldplay di Instagram, Rugi Rp 12,5 Juta, Manajer Artis Lapor Polisi

Lalu, tersangka meminta korban untuk melakukan pembayaran tiket secara full. Jika tidak segera dilunasi, biaya booking slot yang telah dibayarkan akan hangus. ’’Dengan informasi demikian, masyarakat atau para korban ini menyetor uang ke mereka,’’ terangnya.

Untuk meyakinkan korban, pelaku juga menunjukkan bahwa dia telah membeli tiket konser Coldplay asli. Selain itu, pelaku mengklaim telah berhasil menjual tiket-tiket konser K-pop dan lainnya.

Sementara itu, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menyayangkan ulah sebagian orang yang memanfaatkan momen penjualan tiket konser Coldplay. ’’Ada belasan yang sudah melapor ke polisi. Ini merusak citra bisnis industri seni pertunjukan di Indonesia,’’ ungkapnya.

Sandi –sapaan akrab Sandiaga Salahuddin Uno– pun mengapresiasi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang langsung menindak para pelaku. Sebab, aksi tersebut memang sangat merugikan masyarakat. ’’Apalagi, momen ini diharapkan membawa dampak yang baik bagi kebangkitan ekonomi kita,’’ tuturnya.