Harga Minyak Mentah Dunia Turun karena Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi

- Harga minyak mentah dunia turun sekitar 1 persen pada hari Kamis atau Jumat pagi waktu Indonesia setelah data ekonomi Amerika Serikat (AS) yang solid. Imbasnya mendorong dolar untuk mencapai level tertinggi dua bulan di tengah meningkatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve AS atau The Fed dapat menaikkan suku bunga lagi pada bulan Juni.