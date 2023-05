Status Darurat Global Dicabut, WHO Nyatakan Pandemi Covid-19 Berakhir

JawaPos.com - Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa Covid-19 tidak lagi merupakan 'darurat kesehatan global'. Pernyataan tersebut sekaligus mengakhiri pandemi yang muncul tiga tahun silam, yang telah meningkatkan kewaspadaan terhadap virus tersebut.

Para pejabat WHO mengatakan tingkat kematian virus telah turun dari puncaknya lebih dari 100.000 orang per minggu pada Januari 2021 menjadi lebih dari 3.500 pada 24 April 2023. Dilansir dari BBC, Jumat (5/5), Direktur Jenderal WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, setidaknya tujuh juta orang meninggal dalam pandemi tersebut.