Pos Indonesia Pastikan Penyaluran Bantuan Beras ke 422.238 KPM di Papua Tepat Waktu

JawaPos.com - PT Pos Indonesia (Persero) memastikan pendistribusian Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 2023 di Provinsi Papua berjalan lancar. Pos Indonesia bersama dengan Bulog berkomitmen mendistribusikan bantuan beras ke 422.238 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada sejumlah kecamatan dan desa di Provinsi Papua.

Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia, Siti Choiriana mengatakan, pihaknya akan terus memantau dan memastikan distribusi beras di Provinsi Papua tersalurkan tepat waktu. Adapun total beras yang akan disalurkan di Kota Jayapira sebanyak 165 ton untuk 16.536 KPM.

"Kami yakin, dengan dukungan dari armada serta SDM (Sumber Daya Manusia) yang kami miliki, bantuan beras sebesar 10 kilogram kepada tiap keluarga akan terdistribusi sesuai jadwal dan tepat sasaran by name by address," kata Siti Choiriana dalam keterangan resmi, Sabtu (29/4).

Ia menambahkan, saat ini Pos Indonesia menyediakan sekitar 7.769 armada angkutan serta 18.173 SDM di seluruh Indonesia guna mendukung proses distribusi bantuan CBP tersalurkan secara maksimal.

"Seluruh armada serta SDM di lapangan bekerja secara optimal demi tercapainya target penyaluran bantuan yang telah berlangsung sejak Maret 2023 dan terjadwal selesai Mei 2023," tambahnya.

Ia menjelaskan, proses pendistribusian beras yang dilakukan oleh Pos Indonesia kepada para KPM atau Penerima Bantuan Pangan (PBP) diawali dengan mengambil bantuan beras tersebut dari Gudang Bulog.

Kemudian, setelah tiba di titik penyerahan bantuan pangan, Pos Indonesia menyalurkan ke tiap PBP sesuai nama dan alamat yang tertera sesuai data dari Kementerian Sosial (Kemensos).

"Secara keseluruhan Program Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah 2023 diberikan kepada 21.353 juta PBP. Pos Indonesia mendapatkan kepercayaan untuk menyalurkan sekitar 130 ribu ton beras kepada lebih dari 13 juta PBP di 18 Provinsi Indonesia," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan beras merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo dalam rangka menjaga stabilitas pangan dan menekan lonjakan inflasi. Dengan penyaluran dilakukan mulai Maret hingga Mei 2023.

Arief menambahkan, bantuan beras atau disebut bantuan pangan akan diberikan berupa paket 10 kg beras per penerima manfaat. Adapun pembagiannya, Arief menjelaskan akan dilakukan oleh Perum Bulog yang akan bekerja sama dengan pihak lain guna menjamin kelancaran.

Menurutnya, fluktuasi harga beras saat ini memang memberikan tekanan tersendiri terhadap konsumen, terutama masyarakat berpendapatan rendah. Karena itu, bantuan pangan ini menjadi bantalan sehingga masyarakat mendapat beras yang terjangkau dengan kualitas yang baik.

Ia juga membeberkan, guna memenuhi kebutuhan 21,353 juta penerima manfaat dengan perhitungan 10 kg per penerima selama tiga bulan. Pemerintah membutuhkan sekitar 630 ribu ton beras.