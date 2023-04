Masuk Jalur One Way, Pemudik Wajib Paham Posisi Bahu Jalan Hingga Rest Area

Para pemudik diingatkan agar memahami letak bahu jalan dan rest area saat melintasi jalur one way arah Timur ke Barat atau dari KM 414 Kalikangkung menuju KM 70 Cikampek utama. Situasi ini penting dipahami untuk menghindari kecelakaan maupun hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan.

"Untuk jalur utama, bahu jalan dan rest area tetap berada di kiri. Begitu pula jalur darurat. Sedangkan untuk jalur one way , bahu jalan, jalur darurat dan rest area berada di kanan," kata Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan kepada wartawan, Selasa (25/4).

Selain itu, Aan juga menyampaikan bahwa pintu keluar/exit tol pada jalur one way juga berbeda dengan jalur normal. Bila pada jalur normal ada di kiri, untuk jalur one way exit tol berada di kanan.