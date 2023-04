One Way Tol Cipali-Kalikangkung Masih Berlangsung, Diprediksi Berakhir Pukul 12.00 WIB Hari Ini

JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk, kembali memperpanjang rekayasa lalu lintas one way atau sistem satu arah di Tol Cipali hingga Gerbang Tol Kalikangkung sampai pukul 12.00 WIB hari ini, Kamis (20/4).

Sistem one way ini diberlakukan atas diskresi Kepolisian, pasalnya berdasarkan data volume lalu lintas, kendaraan kembali meningkat dari arah Jakarta menuju ke arah Timur. Hal ini seperti terpantau secara visual dari CCTV dan laporan petugas Kepolisian di lapangan, serta prediksi peningkatan lalu lintas yang masih akan terus berlanjut.

"Rekayasa lalu lintas one way yang dijadwalkan selesai pada 24.00 WIB, Rabu (19/4), masih akan terus dilanjutkan atas diskresi Kepolisian. Saat ini one way diberlakukan dari Km 72 Cikampek s.d Km 414 GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang," kata Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Lisye Octaviana, Kamis (20/4).

Ia menjelaskan, perpanjangan rekayasa lalu lintas one way diprediksi akan berakhir pada Kamis, 20 April 2023, pukul 12.00 WIB. Namun apabila pada periode waktu tiga jam sebelum jadwal pengakhiran tersebut masih terdapat peningkatan volume lalu lintas yang signifikan dari Jakarta ke arah Timur, maka dapat dimungkinkan terjadi penyesuaian kembali jadwal pengakhiran rekayasa lalu lintas one way.

Jasa Marga mengimbau pengguna jalan agar selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan.

"Pastikan kecukupan perbekalan, saldo uang elektronik dan BBM sebelum memasuki jalan tol agar perjalanan lebih nyaman," jelasnya.

Pihaknya juga meminta, pengguna jalan untuk memantau kondisi lalu lintas melalui CCTV real time di jalan tol melalui aplikasi Travoy. Sementara untuk informasi lalu lintas terkini dan permintaan pelayanan lalu lintas bisa didapatkan melalui One Call Center Jasa Marga di nomor 14080.

"Twitter @PTJASAMARGA, aplikasi Travoy dan media sosial resmi Jasa Marga," tandasnya.