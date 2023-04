- PT Jasa Marga (Persero) Tbk, mengumumkan rekayasa lalu lintas one way dari Cikampek hingga Gerbang Tol Kalikangkung diperpanjang dan berlaku hingga dini hari nanti atau pukul 24.00 WIB. Sebelumnya, rekayasa lalu lintas ini dijadwalkan selesai pada pukul 12.00 WIB atau siang hari ini, Rabu (19/4).

Tak hanya diperpanjang secara waktu, pada kesempatan yang sama Jasa Marga juga turut memperpanjang lajur one way . Semula dimulai dari Jalan Tol Cikopo-Palimanan atau Tol Cipali Km 72, Cikampek sampai dengan Gerbang Tol Kalikangkung Km 414 Jalan Tol Batang-Semarang.

"Saat ini One Way berlaku dari Km 68 Jalan Tol Jakarta-Cikampek s.d Km 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang. Perpanjangan rekayasa lalu lintas One Way diperkirakan akan berakhir pada Rabu (19/04) pukul 24.00 WIB," kata Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk Lisye Octaviana dalam keterangan tertulis, Rabu (19/4).