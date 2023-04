Importir Keberatan Truk Sumbu Tiga Dibatasi Saat Lebaran, Ini Alasannya

JawaPos.com - Para pengusaha Para pengusaha impor atau importir menolak adanya pembatasan operasi terhadap truk sumbu tiga selama periode mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mereka merasa dirugikan dengan kebijakan tersebut. Karena akan menambah biaya tambahan atas barang-barang yang tertahan di pelabuhan.

“Costnya terlalu tinggi bagi kami para penerima barang atau importir jika nanti terjadi penumpukan barang di pelabuhan dan terpaksa barang-barang kami itu harus tertahan dulu di pelabuhan,” ujar Kabid Kepelabuhanan dan Kepabeanan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi) Jawa Timur, Hengky Kurniawan, Selasa (11/4).

Menurut Hengky, surat keputusan bersama (SKB) terkait pelarangan tersebut keluarnya terlalu mepet dengan waktu penerapannya. Peraturan itu baru terbit pada tanggal 5 April 2023 dan harus diberlakukan pada tanggal 17 April 2023 pukul 16.00 WIB.

“Itu terlalu mepet waktunya. Karena pada saat itu yang kebetulan jatuh pada hari Senin, kemungkinan banyak kapal yang bersandar di pelabuhan, khususnya di wilayah kami Pelabuhan Tanjung Perak. Pada tanggal 17-18 khususnya terkait bongkar itu kemungkinan masih ada,” jelasnya.

Jika barang-barang tersebut tidak langsung diangkut, kata Henky, jelas akan terjadi penumpukan barang di pelabuhan. Sementara,, untuk menghindari penumpukan barang di pelabuhan ada dwelling time atau waktu mulai kontainer dibongkar dan diangkut (unloading) dari kapal sampai petikemas meninggalkan terminal pelabuhan melalui pintu utama selama 3 hari. Lewat dari tiga hari, secara otomatis barang-barang itu akan ditarik ke Pemindahan Lokasi Penumpukan atau PLP lini dua.

“Jika itu terjadi, kepada kita para penerima barang atau importir ini sudah terkena biaya pelayanan storage atau pelayanan penumpukan dan lift on-lift off atau Lo-Lo peti kemas internasional yang nilainya cukup besar,” ucapnya.

PT Pelabuhan Indonesia II/IPC Tanjung Priok menetapkan tarif dasar untuk storage sebesar Rp 42.500 per boks per hari untuk peti kemas 20 kaki. Sedangkan untuk peti kemas 40 kaki sebesar Rp 85.000 per boks per hari. Sementara, untuk tarif Lo-Lo peti kemas berukuran 20 kaki senilai Rp 285.500 per boks per hari. Sedangkan Lo-Lo untuk peti kemas 40 kaki sebesar Rp 428.250 per boks.