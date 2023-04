Pemkab Aceh Barat Gratiskan Air Bersih untuk Masjid Selama Ramadan

JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggratiskan biaya pemakaian air bersih kepada puluhan masjid dan mushala, yang disuplai dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Bersih Tirta Meulaboh selama bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah.

“Ada sekitar 40 rumah ibadah yang digratiskan pembayaran tagihan air bersih selama bulan Ramadan oleh Bapak Pj Bupati Aceh Barat,” kata Direktur Perumda Tirta Meulaboh, Said Jauhari di Meulaboh.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, guna meringankan beban tagihan air bersih ke setiap masjid dan mushala atau rumah ibadah sejenis, yang dipastikan pemakaian air lebih banyak dari bulan-bulan biasanya.

Said Jauhdari menjelaskan setiap masjid atau mushala yang digratiskan pemakaian air selama bulan suci Ramadan tersebut, hanya membayarkan biaya administrasi bulanan saja per bulan yaitu sebesar Rp 8 ribu per rumah ibadah.

“Kalau bulan biasa kan tagihan air paling banyak sekitar Rp 100 ribu per bulan, tapi kalau di bulan Ramadhan ini pasti tagihan air besar sekali mencapai Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu per rumah ibadah,” kata Said Jauhari menambahkan.

Ada pun lokasi sebaran masjid yang saat ini digratiskan pembayarannya tersebut diantaranya meliputi di Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Arongan Lambalek, Kecamatan Kaway XVI serta Kecamatan Meureubo.

Pihaknya juga berharap dengan kebijakan yang diambil oleh Pj Bupati Aceh Barat, Mahdi, diharapkan semangat masyarakat untuk beribadah di bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah semakin lebih semarak dan ramai.

Pihaknya juga menyambut baik dengan kebijakan penggratisan tagihan air bersih yang dilakukan Pj Bupati Aceh Barat, karena hal tersebut sangat membantu pengurus masjid dalam penggunaan air bersih yang disuplai dari Perumda Tirta Meulaboh.

Ia juga menambahkan, hingga Ahad malam, suplai air bersih di Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat telah kembali normal setelah pihaknya melakukan perbaikan di sarana yang ada.

“Kami terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, sehingga suplai air bersih di bulan suci Ramadhan hingga ke depan semakin lebih baik di Kabupaten Aceh Barat,” demikian Said Jauhari.