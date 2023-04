Baru 25 Persen Pendaftar Permanen UTBK SNBT

JawaPos.com – Pendaftaran ujian tulis berbasis komputer (UTBK) seleksi nasional berdasarkan tes (SNBT) akan berakhir 14 April. Namun, hingga kemarin (5/4), jumlah peserta permanen masih 428.141 orang.

Jumlah tersebut hanya 25 persen dari total calon pendaftar secara nasional yang seharusnya bisa ikut UTBK: 1.286.933 orang. Koordinator Humas dan Promosi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Dr Ismaini Zain MSi mengatakan, pendaftaran UTBK sejatinya bisa dilakukan sejak 23 Maret. Namun, perkembangan jumlah pendaftar permanen UTBK SNBT masih sangat lambat. Sebanyak 75 persen dari total calon pendaftar UTBK belum mendaftar secara permanen.

”Kurang lebih baru sepertiga yang mendaftar secara permanen. Sisanya masih banyak yang belum permanen,” katanya kepada Jawa Pos saat ditemui dalam kegiatan Sosialisasi dan Promosi SNBT di Gedung Research Center Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kemarin.

Ismaini menuturkan, para siswa diimbau segera menyelesaikan pendaftaran UTBK secara permanen. Jika mendaftar pada injury time (akhir-akhir waktu pendaftaran), dikhawatirkan ada gangguan internet. Sebab, tidak ada perpanjangan pendaftaran UTBK.

”Pada 14 April pukul 15.00, pendaftaran akan ditutup otomatis. Jadi, harus disegerakan mendaftar secara permanen UTBK SNBT,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Admisi ITS Unggul Wasiwitono mengatakan, tahun ini kuota SNBT bertambah dari 1.600 menjadi 1.900 kursi. Sebagai pusat UTBK, ITS juga telah menyiapkan 950 unit komputer per sesi untuk peserta UTBK. Total dalam dua gelombang, daya tampung peserta di pusat UTBK ITS dapat mencapai 26 ribuan. (ayu/c19/ttg)