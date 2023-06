Kemensos Dalami Anak Jadi Korban TPPO

JawaPos.com - Kian maraknya kasus TPPO turut menjadi perhatian serius Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Apalagi, teridentifikasi adanya korban anak.

Risma mengatakan, pihaknya turut terlibat dalam penanganan kasus TPPO. Kementerian Sosial (Kemensos) bertugas melakukan rehabilitasi sosial terhadap para korban. Tercatat, sejak 1 Januari hingga 21 Juni 2023, ada 196 korban TPPO yang ditangani Kemensos melalui balai-balai besar Kemensos yang tersebar di 37 balai di 514 kabupaten/kota.

Mereka ditangani bersama 216 pekerja migran bermasalah dan 29 WNI yang baru saja dipulangkan dari luar negeri. ”Mereka akan kami tangani orang per orang. Saat ini tengah dilakukan asesmen oleh petugas di balai kami,” ujar Risma dalam temu media soal program PENA untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di Jakarta kemarin (21/6).

Baca Juga: Laporan Bertambah Jadi 429, Polri Kejar Pelaku TPPO di Luar Negeri

Menurut dia, pola penanganan untuk mereka tidak bisa lagi menggunakan metode per kelompok. Sebab, masing-masing memiliki masalah berbeda-beda yang biasanya menyangkut kondisi ekonomi. Karena itu, perlu ditangani per orang per kasus. Terutama yang menyangkut anak-anak.

Pihaknya juga tengah meneliti keterlibatan anak-anak dalam kasus TPPO ini. ”Kalau anak-anak itu kenapa? Apa sih masalahnya?” ungkapnya.

Risma sedih terhadap kasus TPPO yang kian marak. Karena itu, dia menginisiasi program pengentasan kemiskinan yang dinilai sebagai salah satu core dari TPPO. Wilayah-wilayah perbatasan bakal menjadi sasaran awal program tersebut. Daerah perbatasan dinilai rentan TPPO lantaran banyak kemiskinan di sana. (idr/mia/c19/fal)