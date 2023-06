Mantan Ketua Wantimpres Berpulang, Sri Adiningsih Dikenal Pintar dan Aktif sejak Awal Kuliah

JawaPos.com – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Adiningsih meninggal dunia kemarin (17/6). Sosok yang akrab disapa Nining itu memiliki sepak terjang dan kontribusi yang sangat besar bagi dunia perekonomian nasional.

Sri Adiningsih pernah menjabat ketua Dewan Pertimbangan Presiden periode 2014–2019. Dia juga dikenal sebagai salah satu ekonom yang kritis kepada pemerintah. Sri Adiningsih banyak bergelut di bidang penelitian ekonomi keuangan, ekonomi internasional, dan ekonomi moneter.

Nining lahir di Surakarta pada 11 Desember 1960. Dia menyelesaikan program sarjana di FEB UGM pada 1985. Lalu, pada 1989 dia menyelesaikan pendidikan master of science di University of Illinois-Urbana Champaign. Berikutnya, pada 1996, dia meraih gelar doctor of philosophy (PhD) dari University of Illinois-Urbana Champaign.

Baca Juga: Mantan Wantimpres Sri Adiningsih Dimakamkan di Jogjakarta Hari Ini

Nining pernah menjadi anggota Ombudsman Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Tim Ahli Panitia Ad hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 2001.

Pada 19 Januari 2015, dia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Sebagai teman satu angkatan, pengamat ekonomi UGM Fahmy Radhi cukup mengenal sosok Nining. Fahmy mengisahkan, saat awal bersama masuk kuliah, Nining adalah sosok yang pintar dan aktif. ”Nining selain pintar di akademik, dia juga aktif ikut kegiatan seperti drum band hingga basket,” ujar Fahmy kepada Jawa Pos tadi malam.

Nining muda pernah bercerita kepada Fahmy bahwa dirinya bercita-cita menjadi dosen. Nining juga ingin memberikan manfaat besar pada bangsa dan negara. ”Hal itu sudah terbukti. Nining terlibat di banyak kegiatan dan tim-tim penting terkait memberi input pada perekonomian,” tegas Fahmy. (agf/c6/oni)