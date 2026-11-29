JawaPos.com - Girl group asal Indonesia, no na, berhasil menorehkan sejarah baru di industri musik internasional. Grup tersebut resmi masuk dalam jajaran penampil Coachella Valley Music and Arts Festival 2027 sebagai girl group Indonesia pertama yang tampil di festival musik bergengsi tersebut.

Pengumuman lineup Coachella 2027 dirilis pada 11 November 2026 melalui akun instagram resmi @coachella. no na dijadwalkan tampil pada 10 dan 17 April 2027 di Empire Polo Club, Indio, California, Amerika Serikat.

no na akan berbagi panggung dengan sejumlah musisi internasional, seperti Tame Impala, Phoebe Bridgers, Martin Garrix, Tiesto hingga SZA. Kehadiran mereka menjadi salah satu pencapaian baru bagi musik Indonesia di panggung internasional.

no na merupakan girl group beranggotakan empat perempuan, yaitu Baila Fauri, Christy Gardena, Esther Geraldine, dan Shazfa Adesya. Grup yang berada di bawah naungan label 88rising ini resmi debut pada 2 Mei 2025 melalui single berjudul "Shoot".

Sejak debut, no na menghadirkan karya musik dengan perpaduan genre pop dan R&B serta sentuhan musik yang terinspirasi dari budaya Indonesia. Identitas tersebut turut diperlihatkan melalui sejumlah lagu dan konsep visual yang mereka usung.

Pada 18 September 2026, no na merilis album debut bertajuk "Island Girl" yang berisi 15 lagu. Album tersebut mengangkat tema persahabatan, romansa, feminitas, hingga perjalanan menemukan jati diri.

Deretan Lagu no na dalam Album Islan Girl

Bagi yang ingin mengenal lebih jauh karya musik no na, berikut 15 lagu yang terdapat dalam album "Island Girl".

1. Star

2. Seafood Diet

3. Smooth

4. Island Girl

5. Rollerblade

6. Rollerblade part two

7. Work

8. Honk!

9. Dizzy

10. Chaser

11. Party in the +62

12. Speaker freaker

13. Nick of time

14. Durian

15. Better on the island

Sejumlah lagu-lagu tersebut memperlihatkan bagaimana no na memasukkan unsur budaya lokal ke dalam musik pop modern. Lagu "Honk!" misalnya, menghadirkan inspirasi dari bunyi klakson angkutan umum. Selain itu, "Rollerblade" juga memasukkan unsur gamelan dalam aransmen musiknya.

Selain album "Island Girl: no na juga telah merilis sejumlah single, di antaranya "Shoot", "Superstitious", dan "Falling in Love".

Kehadiran no na di Coachella 2027 menjadi kesempatan bagi mereka untuk memperkenalkan karya dan identitas musik Indonesia kepada penonton internasional. Pencapain tersebut sekaligus menambah perjalanan baru bagi musisi Indonesia dalam menjangkau panggung musik dunia.