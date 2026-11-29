JawaPos.com - Film Avatar 4 dipastikan berlanjut setelah sempat menghadapi ketidakpastian terkait masa depan waralaba tersebut. Sekuel keempat karya sutradara James Cameron ini akan menghadirkan perubahan penting dalam alur cerita dengan menjadikan Kiri sebagai narator utama menggantikan Jake Sully.

Kepastian kelanjutan film ini mendapat titik terang setelah Disney memasukkan Avatar 4 ke dalam jadwal rilis film mendatang. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 21 Desember 2029.

James Cameron sempat menyampaikan ketidakpastian mengenai kelanjutan waralaba Avatar karena biaya produksi yang sangat besar. Ia bahkan mempertimbangkan kemungkinan mengakhiri cerita setelah film ketiga apabila proyek selanjutnya tidak mendapat lampu hijau dari studio.

Sebelumnya, Jake Sully yang diperankan Sam Worthington menjadi narator dalam dua film pertama, yaitu Avatar (2009) dan Avatar: The Way of Water (2022). Sementara itu, film ketiga, Avatar: Fire and Ash, menghadirkan Lo'ak sebagai pencerita utama.

Kiri sendiri merupakan anak angkat Jake Sully dan Neytiri yang memiliki hubungan misterius dengan Eywa, kekuatan spiritual yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Na'vi. Karakter ini diperankan oleh Sigourney Weaver yang sebelumnya juga memerankan Dr. Grace Augustine.

Perubahan tersebut menandai pergeseran fokus cerita dari perjalanan Jake Sully menuju generasi berikutnya dalam keluarga Sully. Kiri diperkirakan akan memiliki peran lebih besar dalam mengungkap perkembangan dunia Pandora.

Selain perubahan narator, Avatar 4 juga direncanakan menghadirkan lompatan waktu sekitar delapan tahun setelah peristiwa dalam Avatar: Fire and Ash. Perubahan ini akan membawa para karakter ke fase kehidupan yang berbeda.