JawaPos.com – Aktris Korea yang telah berakting sejak kecil, Kim You Jung, kini makin memukau lewat drama 100 Days of Deception.

Dikutip dari Soompi, Minggu (29/11), karir Kim You Jung terus berkembang pesat dengan sederet proyek yang sukses, membuat banyak orang bangga dengannya.

Jika kamu penasaran dengan peran Kim You Jung dalam drama lain, berikut adalah beberapa K-drama yang dibintangi Kim You Jung dan wajib untuk ditonton.

1. Love in the Moonlight

Hong Ra On (Kim You Jung) menyamar sebagai kasim untuk Putra Mahkota Lee Young (Park Bo Gum), namun, Lee Young sama sekali tidak menyadari bahwa salah satu kasimnya sebenarnya adalah seorang perempuan.

Ia mulai memperhatikan Ra On dan merasa tertarik padanya, yang membuatnya rela mengambil banyak risiko serta melakukan berbagai pengorbanan demi bisa bersama sang gadis.

2. Clean With Passion For Now

Jang Sun Kyul (Yun Kyun Sang), CEO sebuah perusahaan kebersihan, mengidap misofobia, ketakutan berlebih terhadap kuman

Dunianya berubah drastis saat ia bertemu dengan Gil Oh Sol (Kim You Jung), seorang karyawan baru yang santai dan berantakan, yang sama sekali tidak takut pada kotoran maupun kekacauan.

3. Backstreet Rookie

Setelah mengalami putus cinta, Choi Dae Hyun (Ji Chang Wook) bertemu dengan sekelompok siswi SMA, termasuk Jung Saet Byul (Kim You Jung) yang pemberani, membuat Backstreet Rookie disukai penggemar

4. Lovers of the Red Sky

Pelukis berbakat bernama Hong Chun Gi (Kim You Jung) menjadi seniman perempuan pertama di Akademi Seni Lukis Kerajaan dan mendedikasikan hidupnya untuk dunia seni, ia bertemu dengan Ha Ram (Ahn Hyo Seop), seorang pejabat astronomi

5. My Demon

Do Do Hee (Kim You Jung), seorang pewaris berhati dingin yang terlibat dalam pernikahan kontrak dengan Jung Gu Won (Song Kang), sesosok iblis kuat yang telah hidup selama berabad-abad dengan membuat kesepakatan bersama manusia.

6. Dear X