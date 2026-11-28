JawaPos.com - TVING mengumumkan deretan konten original yang akan meramaikan tahun 2027. Sebanyak delapan produksi telah disiapkan, terdiri dari lima drama, satu sitkom, dan dua program hiburan.

Pengumuman pada 26 November 2026 tersebut menghadirkan sejumlah nama populer, seperti Kim Da Mi, Jung Hae In, Shin Se Kyung, serta Hwang Min Hyun.

Salah satu proyek yang menarik perhatian adalah drama noir aksi berjudul Gracefully Killing You. Serial ini dibintangi Kim Da Mi sebagai Go Dal Bun, seorang perempuan yang awalnya hanya ingin menjalani kehidupan sebagai istri dan ibu.

Namun, setelah mengalami perceraian dan berusaha mendapatkan hak asuh anaknya, ia bekerja di sebuah organisasi misterius dan menemukan kemampuan yang tidak pernah disadarinya. Jo Bo Ah, Jo Aram, Kim Jae Wook, dan Nam Yoon Su turut bergabung dalam jajaran pemain.

TVING juga menghadirkan M: Reboot, remake dari drama horor populer M yang tayang pada 1990-an. Jung Chae Yeon berperan sebagai Marie, seorang balerina yang tubuhnya dikuasai kepribadian misterius bernama M.

Sementara itu, Jung Gun Joo memerankan Ji Seok, detektif yang terlibat dalam rangkaian kejadian aneh saat menyelidiki fenomena cahaya hijau misterius.

Di sisi lain, penggemar romansa dapat menantikan Love Virus yang mempertemukan Jung Hae In dan Shin Se Kyung sebagai pasangan yang telah menjalin hubungan selama sembilan tahun. Keduanya sepakat mencoba berkencan dengan orang lain sebelum memutuskan untuk menikah.

Mengutip laporan ZAPZEE, deretan drama lainnya mencakup Sunning Baseball Team, serial komedi olahraga yang mengikuti kehidupan para pria berkeluarga ketika bermain bisbol amatir setiap akhir pekan.

Drama ini dibintangi Oh Jung Se, Jeon Hye Jin, Park Ji Hwan, Joo Jong Hyuk, dan Joo Hyun Young. Sementara itu, Hwang Min Hyun akan kembali memerankan Yoon Ga Min dalam Study Group 2.

Pada musim kedua, Ga Min dan anggota kelompok belajarnya menghadapi berbagai tantangan baru di luar lingkungan sekolah.

Selain itu, TVING akan memperkenalkan sitkom original pertamanya berjudul Palace Land. Ceritanya berpusat pada kehidupan para pekerja paruh waktu di sebuah taman hiburan yang penuh kesibukan dan kejadian kocak.

Atlet seluncur indah Cha Jun Hwan akan menjalani debut aktingnya sebagai Sung Dae Han. Ia akan beradu peran dengan Woo Da Bi, Park So Jin, dan sejumlah pemain lainnya.

Dua program hiburan populer juga dipastikan kembali melalui musim terbaru. Reality show kencan EXchange akan hadir dengan musim kelima, mempertemukan mantan pasangan yang berkesempatan mengenang hubungan lama sekaligus membuka peluang cinta baru.

Sementara itu, kompetisi hip-hop RAP:PUBLIC kembali untuk musim kedua dengan aturan bertahan hidup yang diperbarui.

Melalui delapan produksi tersebut, TVING berupaya memperkuat jajaran konten originalnya dengan menghadirkan kombinasi genre, cerita, dan format hiburan yang beragam sepanjang 2027.