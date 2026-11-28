JawaPos.com - Serial live action Solo Leveling produksi Netflix sempat menjadi perbincangan setelah muncul laporan bahwa sutradara Lee Hae Jun meninggalkan proyek tersebut ketika proses syuting masih berlangsung.

Kabar yang beredar tersebut memunculkan spekulasi mengenai perubahan tim produksi. Namun, Netflix akhirnya memberikan penjelasan untuk meluruskan informasi tersebut.

Mengutip laporan ZAPZEE, perwakilan Netflix menegaskan bahwa Lee Hae Jun tidak mengundurkan diri maupun digantikan dari proyek serial tersebut.

Pihaknya menjelaskan bahwa produksi Solo Leveling menggunakan sistem penyutradaraan berdasarkan bagian atau episode, seperti yang diterapkan dalam sejumlah serial lainnya. Lee Hae Jun disebut telah menyelesaikan proses pengambilan gambar hingga bagian kedua.

Setelah bagian tersebut rampung, sutradara Han Dong Wook dan Kim Byung Seo akan melanjutkan proses penggarapan bagian berikutnya.

Han Dong Wook dikenal melalui serial Disney+ The Worst of Evil yang dirilis pada 2023. Sementara itu, Kim Byung Seo tetap menjadi bagian dari tim penyutradaraan sejak awal produksi.

Penjelasan ini sekaligus menegaskan bahwa tidak terjadi pergantian sutradara secara mendadak seperti yang sempat dispekulasikan.

Sebelumnya, Lee Hae Jun meninggalkan proyek setelah melakukan pembicaraan dengan Netflix serta perusahaan produksi Kakao Entertainment dan Sanai Pictures. Kabar tersebut juga menyebut Han Dong Wook bergabung untuk bekerja bersama Kim Byung Seo.

Informasi awal inilah yang kemudian memicu anggapan bahwa terjadi perubahan besar di balik layar serial yang sangat dinantikan penggemar tersebut.

Solo Leveling merupakan adaptasi live action dari novel web populer karya Chugong yang kemudian berkembang menjadi webtoon, anime, dan gim.

Ceritanya mengikuti perjalanan Sung Jin Woo, seorang pemburu peringkat E yang dianggap paling lemah di antara para Hunter.

Setelah mengalami kejadian yang hampir merenggut nyawanya, ia memperoleh kemampuan untuk meningkatkan kekuatan tanpa batasan seperti Hunter lainnya hingga perlahan menjadi sosok yang sangat kuat.

Serial ini dibintangi Byeon Woo Seok sebagai Sung Jin Woo, Han So Hee sebagai Cha Hae In, Kang You Seok sebagai Yoo Jin Ho, serta Sung Joon sebagai Woo Jin Chul.

Lee Sung Min, Rain, Choi Myung Bin, dan Choi Yoon Ji juga masuk dalam jajaran pemain. Proses syuting diperkirakan berlanjut hingga paruh pertama 2027, sementara Netflix belum mengumumkan tanggal penayangan resminya.