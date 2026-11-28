JawaPos.com - Drama Nine to Six memulai penayangannya di SBS pada 25 November 2026. Serial yang dibintangi Park Min Young dan Yook Sung Jae ini langsung menghadirkan sejumlah konflik sejak episode pertama, mulai dari hubungan asmara yang tidak sehat hingga kasus penipuan asuransi kendaraan.

Cerita tersebut menjadi pembuka perjalanan dua karakter utama yang awalnya memiliki pertemuan kurang menyenangkan.

Park Min Young memerankan Kang Yi Ji, seorang perempuan pekerja keras yang dikenal logis dan sangat fokus terhadap karier.

Dalam episode perdana, Yi Ji berani mengakhiri hubungannya dengan Kim Dong Seok, karakter yang diperankan Bae Yu Ram.

Keputusan tersebut diambil setelah sang kekasih mengabaikan keinginannya untuk beristirahat dari hubungan mereka dan justru menggelar lamaran secara terbuka tanpa persetujuannya.

Yook Sung Jae berperan sebagai Han Sun Woo, pria berhati hangat yang kemudian bertemu kembali dengan Yi Ji dalam situasi tidak terduga.

Keduanya sempat berselisih sebelum akhirnya dipertemukan melalui proses wawancara pekerjaan di perusahaan otomotif Chronic Motors Korea.

Sun Woo melamar posisi magang di tim hukum yang dipimpin Yi Ji, sehingga hubungan mereka mulai berkembang dari pertemuan penuh kesalahpahaman menjadi rekan kerja.

Mengutip laporan ZAPZEE, episode perdana juga memperlihatkan kemampuan Yi Ji dalam menangani kasus kebakaran mobil yang berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan.

Bersama Sun Woo, ia menemukan indikasi bahwa kebakaran tersebut bukan disebabkan kerusakan kendaraan, melainkan modifikasi ilegal. Penyelidikan mereka akhirnya membongkar upaya pemilik mobil untuk mendapatkan uang asuransi secara tidak sah.

Namun, perjalanan Yi Ji justru menghadapi masalah baru setelah sebuah video hasil penyuntingan tersebar di media sosial dan membuatnya dituduh melakukan perundungan di tempat kerja.

Situasi semakin buruk ketika sekelompok orang mendatangi kantornya dan melontarkan protes. Sun Woo kemudian datang melindungi Yi Ji ketika seseorang hendak menyiramkan kopi kepadanya.

Momen tersebut menjadi salah satu adegan yang memancing rasa penasaran terhadap perkembangan hubungan keduanya.

Dari sisi pencapaian, Nine to Six mencatat rating nasional rata-rata sebesar 3,6 persen menurut Nielsen Korea pada penayangan perdananya. Angka tersebut sedikit berada di bawah rating drama Shooting Stars yang mencapai 4,1 persen pada slot sebelumnya.

Meski demikian, serial ini menjadi program nonberita dengan rating tertinggi di antara stasiun televisi terestrial pada jam tayangnya.

Drama bergenre romansa dan kehidupan kerja ini pun mulai membuka cerita tentang perjalanan Yi Ji dan Sun Woo dalam menghadapi persoalan karier maupun kehidupan pribadi.