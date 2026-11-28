JawaPos.com - Drama Korea Selatan Anna yang dibintangi Suzy kembali menjadi sorotan setelah muncul kabar mengenai rencana adaptasi ulang di sejumlah negara.

Drama yang pertama kali dirilis pada 2022 tersebut dilaporkan tengah memasuki tahap pembicaraan remake di tujuh negara. Kabar ini menunjukkan bahwa cerita yang diangkat Anna memiliki daya tarik untuk dikembangkan lebih luas di pasar internasional.

Mengutip laporan ZAPZEE, tujuh negara yang sedang membahas kemungkinan remake Anna adalah Amerika Serikat, Inggris, Turki, Uni Emirat Arab, Indonesia, Vietnam, dan Jepang.

Pembicaraan tersebut mengarah pada pembuatan versi lokal, bukan sekadar penjualan hak penayangan serial aslinya. Dengan demikian, setiap negara berpeluang mengadaptasi cerita dan karakter Anna sesuai budaya serta karakteristik penonton masing-masing.

Anna merupakan serial yang diadaptasi dari novel karya Jung Han Ah berjudul Intimate Stranger. Ceritanya mengikuti kehidupan seorang perempuan bernama Yoo Mi yang awalnya melakukan kebohongan kecil, tetapi kemudian terjebak dalam kehidupan baru dengan identitas orang lain bernama Anna.

Kebohongan tersebut perlahan membawanya ke situasi rumit, terutama ketika ia berusaha mempertahankan kehidupan yang sebenarnya bukan miliknya.

Bagi Suzy, proyek ini memiliki arti penting dalam perjalanan kariernya karena menjadi peran utama tunggal pertamanya. Ia berhasil memperlihatkan sisi akting yang lebih kompleks melalui karakter Yoo Mi dan Anna, sekaligus keluar dari citra aktris yang identik dengan karakter cinta pertama.

Penampilannya mendapatkan apresiasi melalui penghargaan Aktris Terbaik di Blue Dragon Series Awards ke-2 serta Actress of the Year kategori serial dalam Director’s Cut Awards ke-21.

Meski telah dirilis empat tahun lalu, Anna masih memiliki jangkauan penonton yang luas. Serial tersebut mulai ditayangkan di stasiun televisi MBC pada Agustus 2026 dan memperoleh rating 5,2 persen untuk episode perdananya.

Selain itu, drama ini tersedia melalui Amazon Prime Video di lebih dari 240 negara dan wilayah. Popularitas tersebut turut memperkuat peluang cerita Anna untuk diperkenalkan kembali melalui adaptasi lokal.

Pembicaraan remake di tujuh negara juga menjadi perhatian bagi industri hiburan Korea Selatan. Kisah tentang kesenjangan sosial, ambisi, dan keinginan seseorang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dinilai memiliki ruang untuk ditafsirkan dalam berbagai latar budaya.

Jika proses adaptasi berjalan lancar, Anna berpotensi memiliki kehidupan baru melalui versi lokal sekaligus memperluas pengaruh karya drama Korea di pasar global.