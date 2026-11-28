JawaPos.com - Suzy dan Lee Jin Uk kembali sapa penonton melalui film terbaru berjudul Seven O’Clock Breakfast Club for the Brokenhearted.

Film ini menghadirkan cerita tentang orang-orang yang berusaha menjalani kehidupan setelah hubungan asmara mereka berakhir. Melalui sejumlah foto terbaru, penonton diajak melihat pergulatan emosional dua karakter utama yang masih berusaha berdamai dengan masa lalu.

Suzy memerankan Sa Gang, seorang pramugari yang belum sepenuhnya mampu melepaskan hubungan yang telah kandas. Di hadapan rekan-rekan kerjanya, Sa Gang berusaha terlihat ceria dan menjalani rutinitas seperti biasa.

Namun, ketika sendirian, kesedihan dan kesepian yang selama ini disembunyikan kembali muncul. Perbedaan ekspresi tersebut memperlihatkan perjuangannya menghadapi kenyataan bahwa kisah cintanya telah berakhir.

Sementara itu, Lee Jin Uk berperan sebagai Ji Hoon, seorang konsultan yang juga tengah menghadapi luka perpisahan setelah hubungan jangka panjangnya berakhir.

Dalam foto yang dirilis, Ji Hoon terlihat duduk sendirian sambil menatap ponsel hingga menangis di hadapan kakak laki-lakinya. Lee Jin Uk menggambarkan karakternya sebagai sosok yang terjebak di antara keinginan untuk mengakhiri hubungan sepenuhnya dan harapan untuk kembali bersama.

Mengutip laporan Soompi, Sa Gang dan Ji Hoon akhirnya bertemu dalam sebuah pertemuan sarapan pukul tujuh pagi yang khusus diadakan bagi orang-orang yang sedang patah hati.

Para peserta membawa benda kenangan dari hubungan yang telah berakhir, kemudian saling berbagi cerita dan pengalaman. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi mereka untuk memahami luka masing-masing sekaligus menemukan cara menghadapi kehilangan.

Diadaptasi dari novel karya Baek Young Ok yang diterbitkan pada 2012. Selain Suzy dan Lee Jin Uk, jajaran pemainnya mencakup Yoo Ji Tae dan Keum Sae Rok.

Ceritanya tidak hanya berfokus pada kisah cinta, tetapi juga menggambarkan bagaimana seseorang menyimpan kesedihan di balik aktivitas sehari-hari dan perlahan berusaha menemukan kembali ketenangan.

Seven O’Clock Breakfast Club for the Brokenhearted tayang di bioskop Korea Selatan pada 30 Desember 2026.

Dengan mengangkat pengalaman patah hati yang dekat dengan kehidupan banyak orang, film ini menawarkan kisah emosional tentang kehilangan, kenangan, dan kesempatan untuk memulai kembali.