JawaPos.com - Netflix mengumumkan tanggal penayangan film Mission: Cross 2 yang dibintangi Hwang Jung Min dan Yum Jung Ah.

Sekuel bergenre aksi komedi ini dijadwalkan tayang secara global pada 25 Desember 2026, bertepatan dengan Hari Natal.

Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Netflix juga merilis poster dan trailer perdana yang memperlihatkan petualangan baru pasangan suami istri dengan kemampuan bertarung luar biasa.

Film ini kembali mengikuti Kang Mu yang diperankan Hwang Jung Min, mantan agen operasi khusus yang kini menjalani kehidupan sebagai seorang bapak rumah tangga.

Sementara itu, Yum Jung Ah kembali memerankan Mi Seon, istrinya yang bekerja sebagai detektif di unit kejahatan kekerasan. Meski memiliki kehidupan rumah tangga seperti pasangan pada umumnya, keduanya ternyata mampu bekerja sama menghadapi situasi berbahaya.

Mengutip laporan ZAPZEE, cerita kali ini berpusat pada misi menyelamatkan benda-benda bersejarah Korea yang dicuri oleh organisasi kriminal misterius.

Kang Mu dan Mi Seon mendapat tugas rahasia langsung dari Presiden yang diperankan Cha In Pyo. Mereka harus menghentikan upaya penyelundupan benda-benda berharga tersebut ke luar negeri sebelum semuanya terlambat.

Trailer perdana memperlihatkan aksi Kang Mu yang turun menggunakan tali sambil mengenakan celemek, memperlihatkan perpaduan kehidupan rumah tangga dan kemampuan lamanya sebagai agen khusus.

Di sisi lain, Mi Seon menunjukkan ketangkasan saat melumpuhkan lawan. Keduanya kemudian terlibat dalam serangkaian pertarungan dengan senjata yang tidak biasa, termasuk perisai dan busur panah.

Kehadiran Cheon In Hak, pemimpin organisasi kriminal yang diperankan Yoon Kyung Ho, semakin meningkatkan ketegangan cerita.

Selain dua pemeran utama, film ini turut menghadirkan Jung Man Sik, Yoon Kyung Ho, Im Seong Jae, Cha In Pyo, dan Kim Kuk Hee. Lee Myung Hoon kembali dipercaya sebagai penulis sekaligus sutradara, setelah menggarap film pertamanya.

Kehadiran para pemain lama dan tambahan karakter baru diharapkan membuat petualangan kali ini terasa lebih besar dan penuh kejutan.

Mission: Cross dirilis pada 2024 dan berhasil menduduki posisi teratas Netflix Global Top 10 kategori film nonbahasa Inggris selama dua pekan berturut-turut.