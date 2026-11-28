JawaPos.com - KIIRAS =kembali meramaikan industri musik dengan digital single kedua berjudul OVER U pada 26 November 2026. Comeback ini menjadi rilisan terbaru mereka setelah sekitar enam bulan sejak karya sebelumnya.

Kali ini, keenam anggota tampil dengan konsep cheerleader yang memadukan gaya sporty, nuansa anak sekolah, serta energi ceria untuk memperlihatkan perkembangan identitas musik grup.

Mengutip laporan Allkpop, KIIRAS memperkenalkan konsep terbaru melalui foto teaser yang menampilkan para anggota mengenakan seragam cheerleader bernuansa merah, putih, dan biru tua.

Latar ruang ganti sekolah serta berbagai pose ekspresif memberikan kesan khas remaja yang bebas dan penuh semangat. Penampilan tersebut juga memperlihatkan karakter masing-masing anggota, termasuk perubahan warna rambut yang membuat konsep comeback semakin menarik.

Lagu utama OVER U membawa pesan tentang keberanian melampaui batas diri dan menerima ketidaksempurnaan.

Huruf U dalam judulnya bukan merujuk kepada seseorang secara khusus, melainkan menggambarkan kesalahan, pengalaman masa lalu, serta keterbatasan yang perlu dilewati.

Melalui lagu dengan irama menyegarkan ini, KIIRAS ingin menyampaikan bahwa kegagalan dan keraguan bukan alasan untuk berhenti berkembang.

Digital single tersebut juga menghadirkan dua lagu tambahan, yakni 3-5-4-6 dan Wanna Dance All Night?. Lagu 3-5-4-6 mengangkat suasana ceria khas aktivitas cheerleading dengan energi musik yang bersemangat.

Sementara itu, Wanna Dance All Night? menawarkan warna berbeda melalui nuansa city pop yang lebih santai. Kehadiran tiga lagu tersebut memperlihatkan variasi musikal yang ingin ditampilkan KIIRAS dalam comeback kali ini.

Tak hanya melalui musik dan busana, konsep cheerleading juga menjadi bagian penting dari penampilan panggung mereka. KIIRAS menggunakan gerakan tangan atau Hand Sign sebagai salah satu elemen koreografi untuk menggambarkan kebersamaan dan dukungan antarsesama.

Gerakan tersebut menyimbolkan hubungan yang terjalin melalui bahasa mereka sendiri, sekaligus pesan bahwa setiap orang dapat saling memberikan semangat meskipun memiliki latar belakang berbeda.

Comeback ini menjadi langkah baru bagi KIIRAS untuk memperluas jangkauan musikal setelah sebelumnya menarik perhatian melalui penampilan di berbagai panggung internasional.

Grup tersebut pernah menjadi satu-satunya perwakilan K-pop dalam Reeperbahn Festival 2026 di Jerman dan menggelar fan meeting perdana di Taipei pada 13 Desember 2026.