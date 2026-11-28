JawaPos.com - Serial live-action Solo Leveling kembali jadi perbincangan setelah muncul kabar mengenai kepergian sutradara Lee Hae Jun dari proyek tersebut ketika proses syuting masih berlangsung.

Isu ini sempat menimbulkan pertanyaan mengenai kondisi produksi adaptasi web novel populer tersebut. Menanggapi kabar yang beredar, Netflix akhirnya memberikan klarifikasi bahwa tidak terjadi pergantian sutradara maupun pengunduran diri seperti yang diberitakan sebelumnya.

Mengutip laporan Allkpop, perwakilan Netflix menjelaskan bahwa produksi Solo Leveling menggunakan sistem penyutradaraan berdasarkan episode.

Lee Hae Jun telah menyelesaikan proses pengambilan gambar hingga episode kedua. Selanjutnya, sutradara Han Dong Wook dan Kim Byung Seo akan melanjutkan pengerjaan episode-episode berikutnya.

Netflix menegaskan bahwa pola tersebut merupakan pengaturan produksi yang biasa digunakan dalam sejumlah serial, bukan akibat konflik atau keluarnya seorang sutradara.

Sebelumnya, laporan OSEN menyebut Lee Hae Jun meninggalkan proyek tersebut di tengah proses produksi setelah melalui pembicaraan dengan Netflix serta perusahaan produksi Kakao Entertainment dan Sanai Pictures.

Kabar itu kemudian memunculkan dugaan adanya perubahan tim kreatif. Namun, Netflix memberikan penjelasan berbeda dengan menegaskan bahwa pembagian tugas penyutradaraan memang dilakukan berdasarkan bagian cerita atau episode yang dikerjakan.

Solo Leveling menjadi salah satu proyek serial Korea yang menarik perhatian karena menghadirkan Byeon Woo Seok sebagai pemeran utama Sung Jin Woo.

Aktor yang populer melalui drama Lovely Runner tersebut akan beradu akting dengan Han So Hee yang memerankan Cha Hae In.

Jajaran pemain lainnya mencakup Kang You Seok sebagai Yoo Jin Ho, Sung Joon sebagai Woo Jin Chul, Lee Sung Min sebagai Go Gun Hee, serta Rain atau Jung Ji Hoon sebagai Baek Yoon Ho.

Serial ini diadaptasi dari karya populer penulis Chugong yang awalnya dikenal sebagai web novel sebelum berkembang menjadi webtoon, anime, dan gim. Ceritanya mengikuti Sung Jin Woo, seorang Hunter peringkat E yang dianggap paling lemah.

Hidupnya berubah setelah mengalami kejadian hampir merenggut nyawa di sebuah dungeon misterius. Ia kemudian memperoleh kemampuan untuk meningkatkan kekuatan tanpa batasan seperti Hunter lainnya hingga berkembang menjadi salah satu sosok terkuat di dunia.

Popularitas serial Solo Leveling turut meningkatkan ekspektasi terhadap versi live-action Netflix. Web novel dan webtoon-nya dilaporkan telah mengumpulkan total 14,3 miliar penayangan secara global.