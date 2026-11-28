JawaPos.com - Film Bad Lieutenant: Tokyo akhirnya mendapatkan jadwal penayangan di Amerika Serikat. Karya terbaru sutradara Jepang Takashi Miike tersebut dijadwalkan hadir di bioskop pada 5 Maret 2027 melalui distributor NEON.

Film ini menjadi perhatian karena mempertemukan aktor Jepang Shun Oguri dengan aktris Inggris Lily James, serta pegulat WWE Liv Morgan yang turut ambil bagian dalam jajaran pemain.

Mengutip laporan Deadline, Bad Lieutenant: Tokyo merupakan film ketiga dalam waralaba Bad Lieutenant yang sebelumnya menghadirkan film garapan Abel Ferrara pada 1992 dan Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans karya Werner Herzog pada 2009.

Meski masih membawa konsep tentang sosok polisi bermasalah, film terbaru ini menghadirkan cerita dan karakter baru dengan latar kehidupan kriminal di Tokyo.

Shun Oguri memerankan Yabuki, seorang detektif kepolisian yang harus menghadapi kecanduan narkoba, utang perjudian, serta rasa bersalah akibat kesalahan masa lalunya.

Dalam penyelidikan, ia kemudian bekerja sama dengan agen FBI asal Amerika Serikat bernama Gwen Birgssen, yang diperankan Lily James. Keduanya berusaha mengungkap kasus hilangnya seorang wisatawan Amerika bernama Megan Lovesey.

Karakter Megan diperankan oleh Liv Morgan, yang dikenal sebagai salah satu bintang WWE. Pencarian tersebut membawa Yabuki dan Gwen masuk ke dalam dunia bawah tanah Yakuza yang penuh bahaya.

Situasi semakin rumit ketika penyelidikan mereka bersinggungan dengan sosok pembunuh misterius yang terus mengawasi pergerakan keduanya. Kasus yang awalnya terlihat berbeda perlahan memperlihatkan hubungan yang mengejutkan.

Takashi Miike mengarahkan film ini berdasarkan naskah yang ditulis Daisuke Tengan, kolaborator yang pernah bekerja dengannya dalam sejumlah proyek.

Miike dikenal melalui karya-karya seperti Audition, Ichi the Killer, dan 13 Assassins yang memiliki pendekatan visual serta cerita kriminal yang khas. Bad Lieutenant: Tokyo sebelumnya telah menggelar pemutaran perdana dunia di Toronto International Film Festival pada September 2026.

Selain tiga pemeran utama, film ini turut menampilkan sejumlah aktor Jepang, termasuk Shotaro Mamiya, Shuhei Nomura, Nanase Nishino, Takanori Iwata, Keisuke Watanabe, Jun Murakami, dan Jun Kunimura.