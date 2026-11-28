JawaPos.com - iKON membuka tahun 2027 dengan menggelar fan concert di Seoul, Korea Selatan. Konser bertajuk iKON FAN CONCERT in SEOUL -FOUREVER HOMECOMING- tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni pada 9 dan 10 Januari 2027.

Pertunjukan ini menjadi momen spesial karena menandai pertemuan kembali iKON dengan penggemar Korea melalui fan concert setelah hampir tiga tahun.

Mengutip laporan Allkpop, agensi 143 Entertainment mengumumkan bahwa konser akan digelar di Daeyang Hall, Universitas Sejong, Seoul.

Pertunjukan pertama pada Sabtu, 9 Januari, dimulai pukul 17.00 waktu Korea Selatan, sedangkan penampilan kedua pada Minggu, 10 Januari, dijadwalkan berlangsung pukul 16.00. Informasi mengenai jadwal penjualan tiket dan detail acara juga disampaikan melalui kanal resmi grup.

Dalam kesempatan kali ini, empat anggota akan tampil di atas panggung, yaitu Kim Jin Hwan, Bobby, Song Yun Hyeong, dan Jung Chan Woo.

Sementara itu, dua anggota lainnya, Ju-ne dan Donghyuk, masih menjalani wajib militer. Meski tidak tampil dengan formasi lengkap, keempat anggota yang berpartisipasi telah menyiapkan berbagai penampilan dan segmen khusus agar dapat berinteraksi lebih dekat dengan iKONIC.

Fan concert tersebut menjadi yang pertama sejak 2024 iKON FAN CONCERT: CURTAIN-CALL yang berlangsung pada Maret 2024. Karena itu, FOUREVER HOMECOMING memiliki makna tersendiri bagi grup maupun penggemar yang telah menantikan kesempatan bertemu dalam suasana lebih intim.

Agensi menyebut para anggota tengah mempersiapkan daftar lagu khusus serta beragam aktivitas untuk menciptakan kenangan bersama penonton.

Sebelum kembali ke Seoul, iKON juga akan melanjutkan rangkaian aktivitas internasional melalui iKON FOUREVER TOUR in JAPAN [ENCORE] di Yokohama, Jepang, pada 26 dan 27 Desember 2026.

Sepanjang 2026, grup ini telah menyapa penggemar dari berbagai negara melalui FOUREVER WORLD TOUR. Rangkaian konser tersebut menjadi bagian dari perjalanan mereka mempertahankan hubungan dengan penggemar global.

Sejak debut pada 2015, iKON dikenal melalui sejumlah lagu populer seperti Love Scenario, My Type, dan Killing Me.