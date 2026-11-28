JawaPos.com - Drama 100 Days of Deception menjadi sorotan menjelang penayangan episode terakhirnya. Serial tvN tersebut menuai kritik dari penonton karena dianggap terlalu menonjolkan konflik pribadi dan kisah romansa karakter yang memiliki hubungan dengan pemerintahan kolonial Jepang.

Menanggapi perdebatan tersebut, penulis Ryu Bo Ri akhirnya menjelaskan gagasan utama yang ingin disampaikan melalui cerita dan perjalanan para tokohnya.

Mengutip laporan Allkpop, Ryu Bo Ri mengungkapkan bahwa dirinya sejak awal tertarik menggambarkan bagaimana masyarakat biasa pada 1932 akhirnya tergerak untuk bergabung dalam perjuangan kemerdekaan.

Menurutnya, tidak semua orang memulai perjalanan dengan tekad besar untuk menjadi pejuang. Sebagian justru terdorong oleh keinginan sederhana untuk melindungi keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mereka cintai.

Ketika perasaan tersebut berkembang, kepedulian terhadap orang terdekat dapat meluas menjadi perjuangan untuk bangsa.

Saat ditanya mengenai hal yang mendorong para karakter melewati keraguan hingga akhirnya mengambil sikap, Ryu memberikan jawaban singkat, yaitu cinta.

Ia ingin memperlihatkan bahwa kemuliaan perjuangan kemerdekaan bukan selalu menjadi titik awal seseorang, melainkan tujuan yang dicapai melalui berbagai pengalaman, pilihan, dan pengorbanan.

Penjelasan tersebut sekaligus menjadi gambaran pesan emosional yang ingin dibawa drama hingga akhir cerita.

Namun, penjelasan penulis belum sepenuhnya meredakan kritik. Perhatian penonton terutama tertuju pada karakter Kim Tae Woong atau Sato Hideo yang diperankan Park Jin Young.

Ia merupakan pria berdarah Korea yang dibesarkan sebagai anak angkat tokoh berpengaruh Jepang, Sato Shinichi, dan bekerja sebagai penerjemah di pemerintahan kolonial.

Sejumlah penonton menilai drama terlalu lama menampilkan pergulatan batin dan kisah cintanya tanpa memberikan porsi yang cukup terhadap tanggung jawab atas posisi serta pekerjaan yang dijalaninya.

Kontroversi semakin menguat setelah perubahan sikap Kim Tae Woong dinilai berlangsung terlalu cepat menjelang akhir cerita.

Dalam episode ke-14, ia mulai menunjukkan keberpihakan melalui tindakan, termasuk membantu warga Gyodang-ri mempertahankan tempat tinggal mereka dan mengakui kesalahan masa lalunya.

Meski demikian, sebagian penonton merasa permintaan maaf serta perubahan karakter tersebut belum digambarkan dengan cukup mendalam untuk menjawab persoalan yang muncul sejak awal serial.

Dengan total 16 episode, 100 Days of Deception menayangkan episode ke-15 pada 28 November dan episode final pada 29 November 2026.

Episode ke-14 sebelumnya mencatat rating rata-rata 11,7 persen dengan puncak 13 persen secara nasional menurut Nielsen Korea.