JawaPos.com - Kim Jae Hyun menunjukkan kemampuan aktingnya melalui penampilan spesial dalam film horor thriller terbaru berjudul Perfect House.

Ia hadir sebagai sosok pengacara misterius yang memiliki peran penting dalam mengungkap rahasia di balik sebuah rumah mewah. Film garapan sutradara Jung Yong Ki tersebut resmi dirilis di bioskop Korea Selatan pada 25 November 2026.

Mengutip laporan Allkpop, Kim Jae Hyun memerankan pengacara yang bertugas menangani urusan warisan milik Geum Rim, karakter yang dimainkan Bae Jong Ok.

Dalam salah satu bagian cerita, ia menyampaikan informasi misterius mengenai harta peninggalan Geum Rim kepada Gyu Bin, mahasiswa yang diperankan Jang Gyu Ri.

Kehadiran karakter tersebut menjadi salah satu bagian penting yang meningkatkan ketegangan sekaligus memunculkan pertanyaan baru dalam alur cerita.

Perfect House mengisahkan Gyu Bin yang mendapatkan kesempatan tinggal di sebuah apartemen mewah dengan persyaratan yang tidak biasa. Ia kemudian mulai hidup bersama Geum Rim, pemilik apartemen yang terlihat anggun dan penuh wibawa.

Namun, kehidupan yang awalnya tampak menguntungkan itu perlahan berubah menjadi pengalaman mengerikan setelah Gyu Bin menghadapi berbagai kejadian aneh di dalam tempat tinggal barunya.

Penampilan Kim Jae Hyun dalam film ini juga memiliki makna khusus karena mempertemukannya kembali dengan Jung Yong Ki. Keduanya sebelumnya bekerja sama dalam film horor Oksu Station Ghost, yang menjadi debut Kim Jae Hyun di layar lebar.

Ia bersedia menerima tawaran cameo dalam Perfect House sebagai bentuk hubungan baik dengan sang sutradara. Kolaborasi kedua ini sekaligus memperlihatkan kesinambungan perjalanan akting Kim Jae Hyun di genre horor.

Selain aktivitasnya di dunia perfilman, Kim Jae Hyun juga terus mengembangkan karier akting melalui berbagai karakter berbeda.

Pada April 2026, ia tampil dalam serial Coupang Play The Absolute Value of Romance sebagai seorang guru SMA dengan kepribadian ceria. Perannya mendapat perhatian karena mampu menghadirkan suasana lebih ringan di tengah cerita serial tersebut.

Di sisi lain, Kim Jae Hyun tetap menjalankan aktivitas musik bersama N.Flying. Band tersebut telah merilis mini album kesembilan bertajuk Still pada Oktober 2026 dan akan menggelar konser spesial akhir tahun, 2026 N.Flying LIVE Once Upon a Snowball, pada 24–26 Desember di Hwajeong Gymnasium, Korea University, Seoul.