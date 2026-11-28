JawaPos.com - Lee Mu Jin membagikan cerita pribadi di balik terciptanya lagu populer berjudul Episode.

Dalam penampilannya di program hiburan Radio Star pada 25 November 2026, ia mengungkap bahwa lagu yang kembali banyak didengarkan setiap musim dingin tersebut ternyata terinspirasi dari pengalaman asmara bersama mantan kekasihnya.

Pengakuan itu langsung mengundang rasa penasaran para pembawa acara mengenai sosok yang menjadi inspirasi lagu tersebut.

Mengutip laporan Allkpop, Lee Mu Jin menjelaskan bahwa Episode menceritakan pasangan yang bertemu dan menjalin hubungan pada musim dingin, kemudian berpisah pada musim yang sama.

Ketika musim dingin kembali tiba, kenangan indah bersama orang tersebut ikut muncul. Ia mengaku cerita dalam lagu itu bukan sekadar imajinasi, melainkan berasal dari pengalaman nyata yang pernah dialaminya.

Pengakuan tersebut membuat Kim Gu Ra penasaran dan bertanya apakah mantan kekasihnya masih terlintas dalam pikiran setiap musim dingin.

Lee Mu Jin menjawab dengan jujur bahwa dirinya memang masih mengingat orang tersebut. Jang Do Yeon kemudian bertanya apakah sang mantan mengetahui bahwa Episode sebenarnya menceritakan hubungan mereka.

Lee Mu Jin mengatakan bahwa ia tidak pernah menyebutkan detail secara langsung sehingga kemungkinan orang tersebut hanya menganggapnya sebagai bagian dari sebuah lagu pop biasa.

Suasana studio semakin meriah ketika DinDin menggoda Lee Mu Jin dengan mengatakan bahwa ia seharusnya berterima kasih kepada mantan kekasihnya karena pengalaman tersebut menghasilkan lagu yang terus mendatangkan royalti.

Lee Mu Jin menanggapi candaan itu dengan santai dan mengakui bahwa hal tersebut mungkin benar. Ia juga mengungkap bahwa tiga lagunya, yaitu Traffic Light, Episode, dan It's Snowing, telah memperoleh sertifikasi platinum setelah masing-masing melampaui 100 juta streaming berdasarkan standar yang dibahas dalam acara tersebut.

Episode sendiri menjadi salah satu lagu yang kembali mendapat perhatian ketika suhu udara mulai menurun. Melodi dan liriknya menggambarkan perasaan seseorang yang masih menyimpan kenangan tentang hubungan masa lalu.

Pengakuan Lee Mu Jin membuat pendengar dapat melihat sisi personal dari lagu tersebut, terutama bagaimana pengalaman sederhana dalam kehidupan pribadi bisa berkembang menjadi karya musik yang dekat dengan perasaan banyak orang.

Selain membicarakan kisah di balik lagu-lagunya, Lee Mu Jin juga tengah mempersiapkan tur konser nasional bertajuk From Winter. Rangkaian konser tersebut dimulai di Goyang pada 28–29 November 2026, kemudian berlanjut ke Daegu pada 19–20 Desember dan Busan pada 25–26 Desember.