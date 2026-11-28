JawaPos.com - Perayaan Thanksgiving 2026 di Amerika Serikat turut diramaikan oleh sejumlah film independen yang mulai hadir di bioskop pada Rabu, 25 November.

Salah satu yang paling menarik perhatian adalah The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, film terbaru Netflix yang kembali menghadirkan Brad Pitt sebagai karakter Cliff Booth.

Selain itu, ada pula film drama All of a Sudden, dokumenter Who Is Still Alive, dan film biografi Hershey yang ikut meramaikan pekan liburan tersebut.

Mengutip laporan Deadline, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth mendapatkan kesempatan tayang eksklusif selama dua pekan di jaringan IMAX.

Film garapan David Fincher ini diputar di sekitar 250 bioskop IMAX di Amerika Serikat dan lebih dari 500 lokasi secara global.

Meski demikian, sejumlah jaringan bioskop besar seperti Regal dan Cinemark memilih tidak menayangkannya karena periode eksklusif bioskop menuju layanan streaming dinilai terlalu singkat.

Film tersebut merupakan kelanjutan dari Once Upon a Time... in Hollywood (2019), dengan naskah yang kembali ditulis oleh Quentin Tarantino.

Ceritanya berlatar Los Angeles pada 1977, delapan tahun setelah kejadian dalam film sebelumnya. Cliff Booth kini menjalani kehidupan berbeda sebagai seorang fixer yang membantu menyelesaikan berbagai persoalan rumit di industri hiburan.

Selain Brad Pitt, film ini dibintangi Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, dan Yahya Abdul-Mateen II. Setelah penayangan di bioskop, film tersebut dijadwalkan hadir di Netflix pada 23 Desember 2026.

Sementara itu, film All of a Sudden karya sutradara Ryusuke Hamaguchi juga menjadi salah satu rilisan yang menarik perhatian. Film yang dibintangi Virginie Efira dan Tao Okamoto tersebut memulai penayangan terbatas di New York sebelum direncanakan hadir di Los Angeles.

Ceritanya berpusat pada Marie-Lou, seorang pengelola fasilitas perawatan lansia, yang bertemu dengan Mari, sutradara teater asal Jepang yang tengah menghadapi kanker.

Pertemuan keduanya menghadirkan perubahan besar dalam cara mereka memandang kehidupan dan kepedulian terhadap sesama.

Deretan rilisan lainnya mencakup Who Is Still Alive, dokumenter karya Nicholas Wadimoff yang mengangkat kisah sembilan pengungsi Palestina dari Gaza, serta Hershey, film biografi tentang Milton Hershey, pendiri perusahaan cokelat Hershey.

Film Hershey dibintangi Finn Wittrock sebagai Milton dan Alexandra Daddario sebagai istrinya, Catherine. Di sisi lain, sejumlah film yang telah lebih dulu tayang juga memperluas jangkauan pemutaran, termasuk Club Kid, Elsinore, Paper Tiger, Bitter Christmas, dan Minotaur.

Tak hanya itu, menjelang akhir pekan Thanksgiving, Netflix juga menyiapkan pemutaran kualifikasi untuk dokumenter 14th karya Ava DuVernay dan film animasi In Waves garapan Phuong Mai Nguyen.

Kehadiran berbagai genre tersebut memperlihatkan beragam pilihan tontonan selama musim liburan, mulai dari drama kriminal, biografi, dokumenter, hingga animasi.