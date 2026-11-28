JawaPos.com - Jadi kolaborasi menarik, aktor Korea Ji Chang Wook dan Sion dari grup NCT akan bertemu dalam acara Ojisan and the Flower Boy

Dilansir dari Soompi, Sabtu (28/11), acara seru tersebut membagikan cuplikan singkat mengenai chemistry di antara keduanya.

Telah dinanti para penggemar mereka, acara ini diproduksi bersama oleh SLL JAPAN dan platform streaming TELASA

Ojisan and the Flower Boy sendiri merupakan acara ragam (variety show) perjalanan orisinal yang mengikuti perjalanan Ji Chang Wook dan pemimpin NCT WISH, Sion.

Mereka berkeliling Jepang hingga akhirnya saling mengenal satu sama lain, acara ini pun menjadi daya tarik tersendiri serta dinanti fans keduanya

Cuplikan yang baru dirilis untuk acara mendatang ini menampilkan Ji Chang Wook dan Sion yang sedang menghabiskan waktu bersama di depan sebuah kedai kopi.

Kemudian Sion menawarkan diri untuk memotret Ji Chang Wook, kemudian berlanjut dengan Ji Chang Wook yang mengajari Sion secara mendetail cara menggunakan kameranya.

Rencananya, Ojisan and the Flower Boy akan tayang perdana di platform TELASA Jepang pada 24 Desember.

Mereka menghadirkan dua episode pertama dirilis pada pukul 09.00 JST, informasi mengenai penayangan di negara lain akan diumumkan kemudian.

Penggemar juga dapat menyaksikan Ji Chang Wook dalam film terbarunya, Colony, ia dengan apik dan sempurna memerankan karakternya.