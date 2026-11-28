JawaPos.com - Selalu memikat penggemar di setiap penampilan, Donghae dan Eunhyuk anggota boygrup Korea SUPER JUNIOR akan menggelar tur sebagai unit

Dilansir dari Soompi, Sabtu (28/11), hal ini pun disambut antusias penggemar yang ingin bertemu dengan keduanya di atas panggung

Tepatnya pada 27 November, SUPER JUNIOR-D&E mengumumkan tur langsung mereka tahun 2027 yang bertajuk D&ESTIVAL: THE 15/15.

Setelah memulai tur di Incheon pada tanggal 9 dan 10 Januari 2027, SUPER JUNIOR-D&E akan menyambangi Taipei, Yokohama

Tak hanya itu, Bangkok, Makau, Kobe, Kaohsiung, dan Hong Kong juga akan menjadi tujuan mereka dan bertemu penggemar

Membuat penasaran, pengumuman tersebut juga mengisyaratkan akan adanya lokasi-lokasi tambahan lainnya.

Donghae juga telah membuktikan akting hebatnya dalam drama Between Him and Her yang memikat penonton

Lee Dong-hae telah dikenal sebagai penyanyi dan aktor yang lahir 15 Oktober 1986, selain itu ia juga menjadi penulis lagu

Kabarnya ia menjadi trainee di bawah SM Entertainment setelah memenangkan hadiah di Kontes Pemuda Terbaik SM pada tahun 2001.

Menjalani waktu empat tahun pelatihan, Donghae akhirnya menjadi anggota boy group Super Junior, yang langsung memikat penggemar.