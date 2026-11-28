JawaPos.com - Sebagai produser di acara proyek musik Good Day, G-Dragon dari boygrup Korea BIGBANG akan kembali dengan musim ke-2.

Dilansir dari Soompi, Sabtu (28/11), diminati penonton, Good Day merupakan proyek musik di mana G-Dragon dari BIGBANG.

Nantinya ia akan berkolaborasi dengan berbagai individu dari berbagai bidang untuk menciptakan sebuah lagu bersama.

Memiliki talenta luar biasa sebagai produser, G-Dragon mengubah kisah-kisah mereka menjadi musik yang menarik.

Hal ini sekaligus menyuguhkan kepada penonton gambaran mendalam mengenai proses kreatifnya melalui format acara realitas.

Kemudian untuk jajaran produser untuk Musim ke-2 ini mencakup Code Kunst, Choi Jung Hoon dari JANNABI.

Akan ada juga Soyeon dari (G)I-DLE, 3RACHA dari Stray Kids (Bang Chan, Changbin, Han), HANRORO, serta Park Myung Soo (DJ G-park).

Bersama kedelapan produser musik tersebut, G-Dragon berencana menciptakan karya musik yang mampu memikat berbagai generasi di tangga lagu.

Jadi hal menarik, nantinya keuntungan yang diperoleh dari lagu tersebut juga akan disalurkan untuk tujuan mulia.

Jika tak sabar menyaksikan, Good Day 2 dijadwalkan untuk tayang perdana pada tahun 2027, tunggu kabar selanjutnya.